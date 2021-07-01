RusCable показал, как проходила
1 июля 2021, 09:36
Рубрика: Контракты
Метки: САХАЛИНЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика Строительство
"Сахалинэнерго" начало поиск подрядчика для строительства кабельно-воздушной ЛЭП в Корсаковском сетевом районе. Начальная цена контракта — 337 931 661 рубль.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит в срок до 31 декабря 2021 года построить кабельно-воздушную и кабельную линию. А до 31 декабря 2022 года ему нужно будет реконструировать шесть воздушных линий электропередач.
Заявки принимаются до 22 июля. Итоги подведут 23 сентября.
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