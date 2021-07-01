 
Контракты

"Сахалинэнерго" хочет построить кабельно-воздушную ЛЭП в Корсаковском районе

Сахалинэнерго хочет построить кабельно-воздушную ЛЭП в Корсаковском районе

1 июля 2021, 09:36
Рубрика: Контракты
Метки: САХАЛИНЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: sakhalin.info

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
156

"Сахалинэнерго" начало поиск подрядчика для строительства кабельно-воздушной ЛЭП в Корсаковском сетевом районе. Начальная цена контракта — 337 931 661 рубль.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит в срок до 31 декабря 2021 года построить кабельно-воздушную и кабельную линию. А до 31 декабря 2022 года ему нужно будет реконструировать шесть воздушных линий электропередач.

Заявки принимаются до 22 июля. Итоги подведут 23 сентября.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: sakhalin.info

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В Муравленко Тюменской области построят детскую школу искусств за 1,4 млрд рублей 01.07.2021
В Муравленко Тюменской области построят детскую школу искусств за 1,4 млрд рублей
ТЭС 01.07.2021
ТЭС "Байконурэнерго" обеспечат газовым топливом
В Приморском крае за 945 млн рублей построят две поликлиники 30.06.2021
В Приморском крае за 945 млн рублей построят две поликлиники
В Кургане построят школу с лыжной базой 30.06.2021
В Кургане построят школу с лыжной базой
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно