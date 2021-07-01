"Сахалинэнерго" начало поиск подрядчика для строительства кабельно-воздушной ЛЭП в Корсаковском сетевом районе. Начальная цена контракта — 337 931 661 рубль.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит в срок до 31 декабря 2021 года построить кабельно-воздушную и кабельную линию. А до 31 декабря 2022 года ему нужно будет реконструировать шесть воздушных линий электропередач.

Заявки принимаются до 22 июля. Итоги подведут 23 сентября.