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Британская Lightsource BP выкупила портфель проектов солнечной генерации суммарной мощностью 703 МВт в Испании

Британская Lightsource BP выкупила портфель проектов солнечной генерации суммарной мощностью 703 МВт в Испании

2 июля 2021, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ИСПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Компания Lightsource BP (Lightsource)* заключила сделку с энергетическим подразделением Grupo Jorge на приобретение пакета проектов строительства солнечной генерации в Испании суммарной мощностью 703 МВт.

Реализовать проекты, приобретенные у Grupo Jorge, предполагается в районе городов Сарагоса и Уэск. В Сарагосе Lightsource планирует построить две солнечные электростанции (СЭС) установленной мощностью 292 МВт и 130 МВт, а в Уэске – мощностью 281 МВт. В планах компании заключение с заинтересованными сторонами соглашений о покупке электроэнергии (power purchase agreements, PPA), вырабатываемой тремя СЭС. Тем самым находящийся в собственности Lightsource испанский портфель проектов строительства солнечной генерации превысил 3 ГВт.

Согласно данным Lightsource, благодаря стратегическому партнерству объем портфеля проектов строительства солнечной генерации в Испании был увеличен на 2,6 ГВт менее чем за 6 месяцев. Так в январе 2021 г. Lightsource приобрела у компании RIC Energy проекты строительства СЭС по всей территории страны суммарной мощностью 1,06 ГВт. Ожидается, что первый из приобретенных компанией проектов будет готов к строительству к концу 2021 г. Помимо этого, в феврале 2021 г. компания выкупила у испанской энергетической компании Iberia Solar проекты солнечной генерации суммарной мощностью 845 МВт. В ближайшее время Lightsource планирует завершить свой первый проект в Сарагосе и в этом году введет в эксплуатацию еще 148,5 МВт мощности солнечной генерации. Помимо этого, в мае 2021 г. компания сообщила о планах инвестировать € 900 млн в реализацию проектов строительства объектов солнечной генерации для коммунальных предприятий в Португалии.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy

* Lightsource BP – британская компания со штаб-квартирой в Лондоне. Является крупнейшим разработчиком проектов в области солнечной энергетики в Европе и третьим по величине в мире (за пределами Китая).

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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