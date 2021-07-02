Родни Аллам: ископаемая энергетика может быть чистой

Безуглеродное производство электроэнергии из ископаемых источников является не только технологически возможным, но и экономически конкурентоспособным – об этом Родни Аллам, лауреат Нобелевской премии и премии «Глобальная энергия», рассказал 1 июля в своей лекции для студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).



«В мае 2021 года был зафиксирован рекордный уровень выбросов углекислого газа в атмосфере Земли (419,1 части на миллион)», – констатировал в начале лекции Аллам, ссылаясь на данные Национального управления океанических исследований США. Пандемия COVID-19 снижению выбросов не поспособствовала всерьез: в мае 2020 года они находились на уровне в 417,3 части на миллион. В этой связи, полагает Аллам, проблема выбросов требует системного решения.



Развитые страны пытаются его найти за счет перехода на ВИЭ и электромобили, однако в развивающихся странах продолжающаяся урбанизации будет поддерживать спрос на более дешевые бензиновые двигатели и традиционные источники энергии.



Ограничения есть и в сфере технологий утилизации CO2, использующихся в электроэнергетике в целях снижения углеродного следа: улавливание CO2 сопряжено с высокими расходами на его хранение, что повышает издержки и подрывает рентабельность электрогенерации.



Выход Аллам видит в том, чтобы вместо утилизации углекислого газа включать его в термодинамический цикл станции, а при сжигании топлива использовать в качестве окислителя кислород, а не атмосферный воздух (который на 80% состоит из азота), избегая тем самым вредных окисей. Этот принцип и получил название цикла Аллама.



Цикл Аллама используется на демонстрационной газовой станции мощностью 50 МВт (Ла Порт, штат Техас), пробный запуск которой состоялся в мае 2018 года. Коммерческое применение эта технология может найти на двух планируемых станциях в Колорадо и Иллинойсе: оба проекта, согласно презентации Аллама, уже завершили предынвестиционную стадию.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»