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В Калужской энергосистеме введена в работу цифровая система дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Войлово

В Калужской энергосистеме введена в работу цифровая система дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Войлово

2 июля 2021, 15:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Филиал Системного оператора Смоленское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей) совместно с АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга"» (АО «ОЭЗ ППТ "Калуга"») по итогам успешных комплексных испытаний ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления оборудованием подстанции (ПС) 220 кВ Войлово из диспетчерского центра.

Диспетчерский персонал Смоленского РДУ приступил к выполнению функции дистанционного управления оборудованием питающего центра с 2 июля 2021 года.

ПС 220 кВ Войлово трансформаторной мощностью 160 МВА введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. Она обеспечивает энергоснабжение потребителей электроэнергии, расположенных на Людиновской площадке особой экономической зоны «Калуга», крупнейшим из которых является тепличный комплекс ООО «Агро-Инвест». Благодаря оснащению современным цифровым оборудованием и средствами автоматизации, обеспечивающими в том числе реализацию функции автоматизированного дистанционного управления из диспетчерского центра, ПС 220 кВ Войлово по своим характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения.

После ввода системы автоматизированного дистанционного управления в промышленную эксплуатацию диспетчерский персонал Смоленского РДУ получил возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями подстанции с использованием автоматизированных программ переключений (АПП), которые позволяют существенно, в 5–10 раз, сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с их «традиционным» выполнением оперативным персоналом объектов электроэнергетики по голосовым командам диспетчерского персонала.

АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность операций при переключениях. В соответствии с АПП команды дистанционного управления поступают непосредственно в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) объекта электроэнергетики с контролем их исполнения на основе информации о состоянии оборудования и выполненных операциях.

Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Войлово позволяет повысить надежность и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Калужской области за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

В рамках реализации проекта выполнен ряд организационных и технических мероприятий в соответствии с утвержденным планом-графиком, в частности, проведены необходимая настройка АСУ ТП на подстанции и оперативно-информационного комплекса в диспетчерском центре, а также тестирование системы сбора и передачи телеметрической информации. Специалистами Смоленского РДУ разработаны типовые программы переключений для ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Войлово, на основе которых подготовлены АПП и типовые бланки переключений. Также актуализирована и введена в действие необходимая инструктивная и техническая документация, организовано дополнительное обучение диспетчерского персонала Смоленского РДУ и оперативного персонала ПС 220 кВ Войлово, проведены комплексные испытания автоматизированной системы дистанционного управления. Во время испытаний проверялись каналы связи, качество поступающей в Смоленское РДУ телеметрической информации, выполнение функций дистанционного управления выключателями, разъединителями и заземляющими разъединителями ПС 220 кВ Войлово, а также блокировок исполнения ошибочных команд. Успешное завершение комплексных испытаний подтвердило готовность автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Войлово к вводу в эксплуатацию.

В ходе проверки готовности к работе с новой системой проведена контрольная общесистемная противоаварийная тренировка по ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы Калужской области с использованием дистанционного управления. В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал Смоленского РДУ и оперативный персонал ПС 220 кВ Войлово. По итогам проведенных проверки и тренировки совместная комиссия Системного оператора и АО «ОЭЗ ППТ "Калуга"» приняла решение о готовности диспетчерского персонала Смоленского РДУ и оперативного персонала ПС 220 кВ Войлово к осуществлению функций дистанционного управления оборудованием подстанции.

В рамках цифровизации оперативно-диспетчерского управления Системный оператор уже несколько лет поэтапно внедряет автоматизированную систему производства переключений во всех своих филиалах, что в перспективе позволит организовать автоматизированное дистанционное управление оборудованием и устройствами более чем двухсот объектов электроэнергетики в соответствии с согласованными с субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии планами-графиками. Оснащение диспетчерских центров Системного оператора автоматизированными системами производства переключений, а объектов электроэнергетики – современными АСУ ТП, поддерживающими автоматизированное дистанционное управление, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование передовых цифровых технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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