В этом году стартует ремонт участков дороги Майкоп - Карачаевск

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок дороги Майкоп – Карачаевск, сообщает RosTender.info.

Тендер объявило республиканское государственное казенное учреждение «Карачаево-Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор». От подрядчика ожидается выполнение работ по ремонту автомобильной дороги регионального значения Майкоп - Карачаевск на участках км 234+660 - км 242+446, км 247+446 - км 250+160. Работы будут проходить в соответствии с указом «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

На данный момент расчетная скорость дороги в черте населенного пункта составляет 60 км/ч, после ремонта ожидается 80 км/ч. Ширина земляного полотна увеличится с 10 м до 12 м, ширина полосы движения увеличится с 3 м до 3,5 м. Как ожидается, капитальный ремонт дороги завершится в последний день года.

Окончание подачи заявок на участие в тендере назначено на 23 июля. Начальная цена контракта составляет 212 млн рублей, источником финансирования послужит республиканский бюджет Карачаево-Черкесской республики.

