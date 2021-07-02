Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков принял участие в открытой презентации Альманаха лучших практик Ассоциации «Цифровая энергетика».

Альманах был создан с целью выявить лучшие практики, актуальные успешные подходы к продвижению цифровизации, а также собрать базу передовых цифровых технологий и решений, применимых в электроэнергетике. Сборник включает в себя две части, посвященных международному и российскому опыту. Создание Альманаха является одним из важных практических шагов на пути внедрения информационных технологий в российской экономике.

В презентации приняли участие руководители органов власти, ведущие компании топливно-энергетической и других отраслей, консалтинговые компаний, отраслевое, экспертное и бизнес-сообщества. Замглавы Минстроя России Дмитрий Волков рассказал о перспективах и ходе цифровой трансформации в сфере строительства.

«Первый шаг цифровой трансформации в стройотрасли – это создание системы координат, которая прежде всего является классификатором строительной информации и позволяет обеспечить переход к реестровой модели в строительстве. Примером такой модели служит создание уникального идентификационного номера объекта капитального строительства, разработкой которого сейчас занимается Минстрой. Следующим шагом необходимо разработать цифровую модель объекта, начать с ней работать, что в результате позволит перейти к третьему шагу – повышению уровня цифровизации отечественных компаний», – рассказал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.

Классификатор строительной информации (КСИ) начал работать в тестовом режиме с 1 декабря 2020 года. КСИ представляет собой информационный ресурс, сортирующий информацию об объектах капстроительства и связанные с ними материалы в соответствии с их классификацией. Грамотное применение КСИ обеспечит обмен данными между информационными системами, проверку информационных моделей объектов капитального строительства, позволит включить наработки корпоративного сектора в общий всероссийский классификатор строительной информации и создать единую систему координат на всей территории России.

КСИ является примером одного из общегосударственных инструментов, использование которых позволяет сохранить уже сложившиеся бизнес-процессы и обеспечить возможность работать с максимально структурированными данными. КСИ будет запущен в эксплуатацию и станет обязательным для объектов госзаказа с 1 января 2022 года.