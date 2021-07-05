Весь технический прогресс сейчас за Китаем.
5 июля 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Мероприятия по обеспечению надёжной работы сетей Краснодарского края и Республики Адыгея были рассмотрены на совещании под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера компании «Россети» Андрея Майорова с руководителями технических блоков «Россети Кубань». В обсуждении приняли участие главные инженеры филиалов компании и начальники РЭС.
Ключевыми темами рабочей встречи стали надежность электроснабжения потребителей, безопасность труда персонала и внедрение технологии производства работ под напряжением.
В прошлом году «Россети Кубань» снизили число технологических нарушений на 8%. Сейчас идет активная реализация ремонтной кампании-2021. Ключевые позиции: ремонт почти 10 000 км ЛЭП, более 2 750 коммутационных аппаратов и 545 силовых трансформаторов, порядка 1 800 трансформаторных подстанций.
Участники совещания обсудили первые итоги мероприятий по внедрению технологии производства работ под напряжением. Этот метод позволяет проводить ремонты без отключения потребителей. «Россети Кубань» в 2021 году проведут соответствующе обучение 35 бригад энергетиков.
В рамках встречи был представлен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение трбвматизма и формирование культуры безопасности труда в энергокомпании в соответствии с концепцией Vision Zero.
Также участники встречи рассмотрели вопросы достоверизации данных по аварийности, приведения в нормативное состояние РЭС, организации штабных учений.
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