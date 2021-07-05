«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Асомкинская», снабжающей электроэнергией Фаинское нефтяное месторождение в ХМАО-Югре. Комплекс реализованных энергетиками мероприятий повысил надежность функционирования основного оборудования питающего центра. Объем вложений компании составил порядка 3,7 млн рублей.

Менее месяца потребовалось энергетикам на проведение сложных с точки зрения логистики работ. Особенностью Фаинского месторождения является его отдаленность от автодорожной сети. Поэтому план капитального ремонта подстанции «Асомкинская» был сформирован с учетом как паводковой обстановки в регионе, так и графика работы понтонной переправы через протоку Юганская Обь.

Ремонт центра питания начался 10 июня, а завершился 5 июля. За счет перевода энергоснабжения объектов нефтедобычи на резервные схемы потребителям не пришлось снижать нагрузку: в июне отпуск электроэнергии для добывающей инфраструктуры Фаинского нефтепромысла составил порядка 5,23 млн кВт*ч.