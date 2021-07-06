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В Узбекистане обнаружено более 40 млн тонн запасов меди

В Узбекистане обнаружено более 40 млн тонн запасов меди

6 июля 2021, 09:24
Рубрика: За рубежом
Метки: УЗБЕКИСТАН, МЕДЬ
Отрасль: Металлургия 
Источник: kun.uz

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5 июля состоялся очередной брифинг пресс-службы президента Республики Узбекистан.

На брифинге пресс-секретарь Шерзод Асадов кратко остановился на событиях прошлой недели. Как известно, 28 июня президент провел совещание по вопросам дальнейшего развития производства меди и создания промышленного кластера. Тогда глава государства обозначил требование, чтобы медь не продавалась просто как сырье, а перерабатывалась в продукт с добавленной стоимостью.

Сегодня в качестве сырья экспортируется около 60 процентов меди. Доходы от продажи меди составляют 2,5 миллиарда долларов. При увеличении производства меди до 400 тысяч тонн в ближайшие 5 лет эта цифра вместе со смежными отраслями может достичь 7-8 миллиардов долларов. 

Согласно данным, на каждое рабочее место, созданное в медной промышленности, благодаря кластерному методу может быть создано до 6 новых рабочих мест в таких смежных отраслях, как электротехника, машиностроение, инжиниринг. То есть количество рабочих мест увеличится в 6 раз.  С этой целью в соответствии с постановлением президента создается кластер медной промышленности. В нем будут охвачены все процессы от проектирования до производства готовой продукции. 

«Вместе с тем геологоразведочные работы будут продолжены. На совещании лидер нашей страны поручил разработать пятилетнюю программу по расширению разведки цветных и редких металлов», – сказал Шерзод Асадов. 

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Источник: kun.uz

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