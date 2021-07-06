Подрядчик приступил к строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в Волгоградской области, который позволит связать два моста - через Волгу и Ахтубу, вывести транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района, повысить безопасность и снизить нагрузку на окружающую среду. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областной администрации.

Ранее сообщалось, что третий мостовой переход через реку Волгу, который планируется построить к 2024 году, позволит перенаправить транзитный транспорт, который в настоящее время передвигается по дороге Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба, и решить проблемы загруженности действующей дороги и многочисленных аварий.

"По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, возведение 14-километрового третьего пускового комплекса разбито на несколько очередей. Сегодня подготовительные работы стартовали на первом участке: его протяженность составит 4,5 км, все необходимые для начала строительства документы получены. В рамках первого этапа планируется возведение двух мостовых переходов через ерики Осинки и Гнилой, а также устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну", - говорится в сообщении.

Начались и масштабные работы по лесовосстановлению: в местных питомниках подготавливают саженцы дубов, сосен и акации. Лесной фонд пополнят свыше 200 тыс. адаптированных к климатическим особенностям этой территории растений, при этом количество высаженных деревьев в десятки раз превышает численность растений, которые будут затронуты при возведении магистрали. Понимая важность лесовосстановления, в регионе приняли беспрецедентное решение: в течение первого года после высадки подрядчик обеспечит полив и уход за саженцами, в течение следующих девяти лет эти полномочия возьмет на себя лесничество.

Волгоградская область и Волгоград считаются одними из крупнейших транспортных узлов европейской части страны, поэтому развитие дорожно-транспортного комплекса региона имеет стратегическое значение для всего юга России. В регионе за последние семь лет построили и реконструировали более 2,6 тыс. км трасс. В текущем дорожном сезоне в регионе планируют отремонтировать и построить еще порядка 700 км автомагистралей.