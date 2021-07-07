Третий по величине город Пермского края – Соликамск и самый северный муниципалитет северо-восточной части края – Красновишерск в этом году соединят ковровым 4G-покрытием. Телеком-инженеры МегаФона обеспечат надежным мобильным сигналом автодорогу «Соликамск-Красновишерск» общей протяженностью более 90 километров. Такую задачу связистам поручило Министерство информационного развития и связи Пермского края.

По статистике оператора, за последний год пермяки стали больше времени проводить в пути – на дорогах регионального и межмуниципального значения. Пандемия также повлияла на увеличение внутренней миграции пермских абонентов между населенными пунктами региона. По данным обезличенного анализа с базовых станций МегаФона, на главных транспортных артериях региона голосовой трафик абонентов вырос на четверть и на 30% увеличилась продолжительность интернет-сессий пассажиров.

Чтобы уже в этом году обеспечить автомобилистам и пассажирам надежный сигнал и скоростной интернет в направлении «Соликамск-Красновишерск», техническая служба МегаФона начала масштабные работы по развитию сети. В рамках государственного контракта оператор модернизирует базовые станции в Красновишерске и деревне Кузнецово, а также построит новые объекты связи 4G в населенных пунктах Татарское и Нижняя Язьва. Согласно обязательствам контракта, скорость передачи данных в 4G-сети МегаФона на трассе составит не менее 30 Мбит/c.

«Быть на связи крайне важно, особенно в дороге. Это и навигация, и помощь в чрезвычайной ситуации, и возможность предупредить родных о приезде. Но, зачастую, удаленность территорий, особенности географического расположения и рельефа местности существенно осложняют развитие телеком-инфраструктуры вдоль дорог, требуя существенных инвестиций. Благодаря инициативе региональных властей мы сможем обеспечить и автомобилистам, и пассажирам надежную связь и скоростной интернет на каждом километре трассы», – рассказал Илья Головнин, директор МегаФона в Пермском крае.

Успешность установления голосовых соединений и доступность сети оператора на автодороге «Соликамск-Красновишерск» составит не менее 98%.