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Компания Hitachi ABB Power Grids построит крупнейшую в Европе аккумуляторную систему накопления электроэнергии для АЭС Олкилуото в Финляндии

Компания Hitachi ABB Power Grids построит крупнейшую в Европе аккумуляторную систему накопления электроэнергии для АЭС Олкилуото в Финляндии

7 июля 2021, 11:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ФИНЛЯНДИЯ, СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Швейцарская компания Hitachi ABB Power Grids заключила контракт с финской атомной корпорацией Teollisuuden Voima (TVO) на поставку одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем накопления электроэнергии (СНЭЭ)* мощностью 90 МВт.

TVO строит на о. Олкилуото (Olkiluoto) третий энергоблок одноименной АЭС. Ожидается, что после ввода энергоблока в эксплуатацию АЭС Олкилуото будет обеспечивать 30% выработки электроэнергии в Финляндии. СНЭЭ на о. Олкилуото будет поддерживать устойчивость национальной энергосистемы в случае технологических нарушений в работе энергоблока Олкилуото 3, сводя к минимуму влияние на национальную энергосистему колебаний мощности, выдаваемой АЭС, а также использоваться в качестве резервного источника питания для быстрого запуска энергоблока Олкилуото 3. Планируемый срок ввода в эксплуатацию СНЭЭ - 2022 г.

Предполагается, что СНЭЭ повысит гибкость и надежность национальной энергосистемы, будет способствовать скорейшему достижению целей по обеспечению углеродной нейтральности страны к 2035 г.

Информационно-аналитический ресур: Global Transmission

* Battery energy storage systems, (BESS)

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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