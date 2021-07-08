Немецкий химический концерн BASF в рамках политики по увеличению инвестиций в ВИЭ (в целях компенсации выбросов CO2 предприятиями концерна по всей Европе) заключил соглашение с энергокомпанией Vattenfall на сумму € 300 млн о покупке 49,5% доли в проекте строительства ВЭС Hollandse Kust Zuid (HKZ)*. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 г.

ВЭС HKZ проектной мощностью 1,5 ГВт будет построена на четырех участках в Северном море на расстоянии 18 км от побережья Нидерландов и оснащена 140 ветровыми турбинами Siemens Gamesa мощностью 11 МВт каждая. Строительные работы начнутся в июле 2021 г., ввод в эксплуатацию намечен на середину 2023 г. Объемы выработки электростанции должны удовлетворить спрос на электроэнергию порядка 3 млн голландских домохозяйств. HKZ станет первым объектом шельфовой ветрогенерации, построенным без субсидирования вырабатываемой им электроэнергии. Проект строительства HKZ реализуется в рамках правительственной программы по достижению 3,5 ГВт мощности шельфовой ветрогенерации в Нидерландах к концу 2023 г.

Правительственный тендер на реализацию проекта строительства и управления объектами шельфовой ветрогенерации для первых двух участков HKZ (Zone Sites I and II) Vattenfall выиграла в 2018 г., а в марте 2019 г. приступила к подготовительным работам на данных участках. В июле 2019 г. Vattenfall выиграла тендер на разработку III и IV участков HKZ (Zone Sites III and IV).

BASF, заявленными целями которого являются снижение выбросов углекислого газа на 25% к 2030 г. и достижение нулевых выбросов CO2 к 2050 г., будет получать электроэнергию, выработанную ВЭС HKZ, для своего предприятия в г. Антверпен (Бельгия), а также других предприятий BASF на территории Европы. Электроэнергия (в объемах, соответствующих доле BASF в проекте) будет поставляться на условиях долгосрочного соглашения о покупке электроэнергии**.

Официальный сайт компании Vattenfall

* Подробная информация о проекте доступна по ссылке: https://vattenfall-hollandsekust.nl/

** Power purchase agreement (PPA).