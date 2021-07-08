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Николай Шульгинов обсудил сотрудничество в рамках Союзного государства с Министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем

Николай Шульгинов обсудил сотрудничество в рамках Союзного государства с Министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем

8 июля 2021, 17:12
Рубрика: Встречи
Метки: БЕЛАРУСЬ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич провели рабочую встречу в Москве.

Основной темой обсуждений стало взаимодействие России и Белоруссии в рамках формирования общих рынков Союзного государства с упором на  электроэнергетическую сферу. В настоящее время Союзная программа по формированию объединенного рынка электроэнергии подписана и утверждена правительствами обеих стран, отметил Николай Шульгинов.

«В соответствии с программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере», - добавил глава Минэнерго России.

В ходе встречи без внимания не остались и общие вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Стороны подчеркнули последовательное развитие и высокий потенциал двустороннего взаимодействия стран по всем направлениям.

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Источник: Министерство энергетики России

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