Учет ресурсов управления спросом розничных потребителей и объемов ценозависимого снижения потребления оптовых потребителей при расчете рынка на сутки вперед на 7 июля привел к формированию расчетного эффекта, равного 245,74 миллионов рублей.

Задействование ресурсов управления спросом при таких условиях привело бы к значительному снижению цены РСВ во второй ценовой зоне и формированию ее на уровне ниже 0,6 усредненного индекса равновесных цен на покупку электроэнергии. Проверка расчетов показала, что резкое снижение цены на РСВ было вызвано значительным влиянием ценопринимающих ступеней заявок генерирующих объектов на формирование итоговой цены РСВ при снижении потребления ресурсами управления спросом и не может быть признано экономически обоснованным.

Сложившийся баланс спроса и предложения не привел к изменениям в работе рынка, поскольку согласно действующим правилам предусмотрены меры, ограничивающие применение механизма при резком снижении цен, не соответствующем реальному изменению себестоимости производства электроэнергии на электростанциях.

«Полученные результаты расчета РСВ с одной стороны подтвердили значительный потенциал, которым обладают ресурсы управления спросом в качестве полноценного инструмента регулирования баланса спроса и предложения на рынке электроэнергии, – отметил Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев, – но с другой стороны они показывают важность практической апробации и донастройки правил при реализации пилотного проекта с тем, чтобы не допускать искажения объективных ценовых сигналов в РСВ».

По мнению Катаева, полученный при проведении «пилота» опыт поможет разработать максимально эффективные подходы к использованию ресурсов управления спросом во всех сегментах оптового рынка при переходе к целевой модели. Тонкая настройка интеграции ресурсов управления спросом в работу сегментов ВСВГО, РСВ и БР позволит обеспечить получение максимального экономического эффекта от их использования без искажения ценовых сигналов оптового рынка.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Управление спросом (в зарубежной традиции Demand Response) подразумевает снижение энергопотребления конечным потребителем при определенных экономических сигналах рынка электроэнергии с получением выручки за осуществление такого снижения потребления.

Пилотный проект по формированию механизма управления спросом розничных потребителей стартовал в июне 2019 года согласно постановлению Правительства РФ № 287 от 20.03.2019. Цель пилотного проекта – отработка нормативных, договорных, технологических решений и формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей. За время его проведения в проекте приняли участие 70 компаний-агрегаторов, представляющих интересы свыше 350 объектов управления, а географический охват проекта превысил 50 регионов России. Всего с III квартала 2019 года по II квартал 2021 года объем ресурсов управления спросом увеличился более чем в 10 раз – с 50 МВт до 963 МВт по итогам отбора на III квартал 2021 года.

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления (оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно начиная с 2017 года).