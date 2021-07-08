 
За рубежом

В Армении будет создано предприятие по производству электрических кабелей

В Армении будет создано предприятие по производству электрических кабелей

8 июля 2021, 15:30
Рубрика: За рубежом
Метки: АРМЕНИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: aysor.am

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
319

Правительство Армении сегодня на заседании одобрило бизнес-план ЗАО «Лиен компани». Компания основана в 2019 году и занимается  производством электропроводов и кабелей.

Цель программы создать в Армении современное предприятие по производству электрических кабелей. В рамках программы предусматривается осуществить капитальные вложения в размере 1.46 млрд. драмов и создать до 2026 года 20 новых рабочих мест.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: aysor.am

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Немецкий концерн BASF приобретает 49,5% долю в проекте строительства комплекса шельфовой ветровой ге... 08.07.2021
Немецкий концерн BASF приобретает 49,5% долю в проекте строительства комплекса шельфовой ветровой ге...
Подписано соглашение о поставке и установке 27 ветровых турбин для шельфовой ВЭС Arcadis Ost 1 в Гер... 07.07.2021
Подписано соглашение о поставке и установке 27 ветровых турбин для шельфовой ВЭС Arcadis Ost 1 в Гер...
Итальянская Prysmian Group выбрана в качестве подрядчика проекта строительства межсистемного HVDC со... 07.07.2021
Итальянская Prysmian Group выбрана в качестве подрядчика проекта строительства межсистемного HVDC со...
Компания Hitachi ABB Power Grids построит крупнейшую в Европе аккумуляторную систему накопления элек... 07.07.2021
Компания Hitachi ABB Power Grids построит крупнейшую в Европе аккумуляторную систему накопления элек...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно