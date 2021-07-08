Правительство Армении сегодня на заседании одобрило бизнес-план ЗАО «Лиен компани». Компания основана в 2019 году и занимается производством электропроводов и кабелей.

Цель программы создать в Армении современное предприятие по производству электрических кабелей. В рамках программы предусматривается осуществить капитальные вложения в размере 1.46 млрд. драмов и создать до 2026 года 20 новых рабочих мест.