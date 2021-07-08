Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первую очередь разработки золоторудного месторождения Кундуми. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 2020 году в России зарегистрировано 110 новых месторождений золота с совокупными запасами 145394 тонны. По данным Роснедр, к числу крупнейших открытых относятся месторождение Токкинское в Республике Саха (Якутия) с запасами 23,813 т золота, Тэутэджак в Магаданской области (16,596 т), а также участок Кондуяк в Красноярском крае (15,571 т) и месторождение Кундуми в Аяно-Майском районе Хабаровского края, разведанные запасы которого превышают 14,467 т золота.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена первая очередь разработки месторождения Кундуми, в продуктивных рудных залежах которого главным минералом-носителем золота является самородное золото (99,99 %). Лицензией на освоение участка недр владеет Охотская горно-геологическая компания. Проектный объем добычи – 200 тыс. тонн руды в год.

Проектируемый участок месторождения расположен на левом береге верхнего течения реки Кундуми в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Для отработки золоторудных запасов первой очереди построят карьеры с площадками производственной инфраструктуры, отвалы вскрышных пород, склад руды, систему водоотведения, пруды-отстойники и автомобильные дороги.Объекты золотодобычи размещаются в зоне селевой и лавинной опасности, поэтому для инженерной защиты зданий и производственных площадок также обустроят селепропускные сооружения через две межплощадочные автодороги и селенаправляющие объекты - ограждающие дамбы, которые обеспечат защиту склада руды, промплощадки карьера и одного из прудов отстойников.

Проектная организация – ООО «Геотехпроект».

Фото: Роснедра