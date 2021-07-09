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Июльская серия вебинаров от Группы Legrand продолжается

Июльская серия вебинаров от Группы Legrand продолжается

9 июля 2021, 13:43
Рубрика: Компании
Метки: INSPIRIA, Legrand
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Новости компании

Группа Legrand анонсирует следующую серию вебинаров в этом месяце. С 13 по 16 июля компания проведет три онлайн-мероприятия. Они будут посвящены новой серии электроустановочных изделий INSPIRIA, защитно-коммутационным устройствам электродвигателей и воздушным автоматическим выключателям.

Серия начнется во вторник, 13 июля, вебинаром «INSPIRIA – техническое совершенство по доступной цене. Новая серия электроустановочных изделий Legrand». Представитель компании подробно расскажет о серии, ее функционале и ассортименте.

Следующее онлайн-мероприятие пройдёт 14 июля, в среду, на тему «Автоматические выключатели защиты электродвигателей MPX3, контакторы CTX3, тепловые реле RTX3». Участникам будет подробно рассказано о функциональных возможностях серий и особенностях их эксплуатации.

Заключительный вебинар пройдет в пятницу, 16 июля. В рамках онлайн-мероприятия «Воздушные автоматические выключатели до 6300А серии DМX3» ведущий специалист отдела обучения сделает обзор серии, уделив внимание каждому аспекту использования.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

13 июля, 10:00 по московскому времени: «INSPIRIA – техническое совершенство по доступной цене. Новая серия электроустановочных изделий Legrand» – https://events.webinar.ru/Legrand/8796641

14 июля, 12:00 по московскому времени: «Автоматические выключатели защиты электродвигателей MPX3, контакторы CTX3, тепловые реле RTX3» – https://events.webinar.ru/Legrand/8796647

16 июля, 12:00 по московскому времени: «Воздушные автоматические выключатели до 6300А серии DМX3» - https://events.webinar.ru/Legrand/8796657

Следите за анонсами мероприятий на следующую неделю​!

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Источник: Legrand

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