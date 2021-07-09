28 июня портал RusCable.Ru рассказал об обновлении своего сервиса по оценке компаний рынка – RusCable Trust Level. Система, подсчитывающая уровень доверия к организациям на электротехническом рынке старейшего отраслевого информресурса, дополнилась новыми параметрами. Теперь в рейтинге есть: показатели роста и падения общего балла компании, а также учитываются данные по протоколам проверок качества кабельно-проводниковой продукции. Новость вызвала живой интерес сообщества, стало поступать много вопросов в адрес редакции, на форуме разгорелись споры о легитимности существования сервиса.



Пообщаться с пользователями портала в прямом эфире еженедельного youtube-шоу RusCableLive от 2 июля и ответить на все возникшие вопросы вышел генеральный директор медиахолдинга “РусКабель”, основатель RusCable.Ru Александр Гусев. Ниже расшифровка беседы с ведущим Сергеем Кузьминовым.

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