Мы не 100 баксов, чтобы нравиться всем
12 июля 2021, 16:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в технопарке «Сколково» состоялось стратегирование деятельности АНО «Цифровая экономика» на ближайшие три года.
Под председательством вице-премьера Правительства Дмитрия Чернышенко в технопарке «Сколково» состоялось стратегирование деятельности АНО «Цифровая экономика» на ближайшие три года
Мероприятие прошло с участием более 250 руководителей ведущих компаний в сфере цифровой экономики и руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Среди участников – Министр цифрового развития Максут Шадаев, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр науки и образования Валерий Фальков, генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, директор фирмы «1С» Борис Нуралиев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан, президент фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов, заместитель президента Банка ВТБ Вадим Кулик, вице-президент «МТС» Руслан Ибрагимов, директор по цифровой трансформации «Газпром нефть» Андрей Белевцев, директор по информационным технологиям «РЖД» Евгений Чаркин, директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева.
В ходе мероприятия учредители обсуждали перспективные цели организации и пути их достижения, миссию организации и принципы дальнейшей совместной работы.
Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко отметил:
«Наша основная задача – стремиться объединить позиции бизнеса и государства по ключевым вопросам развития цифровой экономики. На сегодняшний день миссия организации не должна ограничиваться исключительно организацией диалога между бизнесом и государством. У деятельности АНО “Цифровая экономика” должен появиться конкретный измеримый результат. До 1 октября текущего года на рассмотрение наблюдательного совета должна быть представлена обновлённая стратегия деятельности АНО “Цифровая экономика” на 2022–2024 годы. Там и будут учтены все ключевые показатели, которые мы обсудили сегодня и которых нам предстоит достичь».
Министр экономического развития Максим Решетников отметил:
«За полтора года вклад ИКТ в ВВП вырос на 0,3% – до 3,1%, и для достижения среднемировых показателей в 7% необходимо развивать цифровые экосистемы с выстроенной регуляторикой, которая обеспечила бы конкурентные условия между российскими и зарубежными компаниями».
«На рынке труда большая потребность в людях с хорошими цифровыми компетенциями. Нам нужны проекты, которые будут этому способствовать, такие как программа “Приоритет-2030”, рассчитанная на ближайшие 10 лет. Всего в системе высшего образования обучается больше 4 миллионов студентов. Мы должны сделать так, чтобы каждый студент помимо знаний и навыков в предметной области получал инструментальные цифровые компетенции. То есть каждый выпускник российского университета, независимо от направления подготовки, должен иметь соответствующий уровень цифровой зрелости», – заявил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
В течение дня участники мероприятия работали по восьми направлениям: кадры для цифровой экономики; цифровые технологии, инновации и наука; искусственный интеллект; Open Source & Open Architecture; ЭПР и нормативное регулирование; отраслевая цифровая трансформация; информационная инфраструктура и информационная безопасность. Каждая группа, в состав которой вошли наиболее компетентные представители бизнеса и органов власти, формулировала предложения по целям организации на трёхлетний период, а также разрабатывала проекты по их достижению.
Результаты работы групп были представлены наблюдательному совету организации, который определил приоритетные для АНО «Цифровая экономика» направления, цели и задачи.
Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», сообщил:
«Мы благодарны всем учредителям и партнёрам организации, вместе с которыми нам удалось определить приоритеты её деятельности на ближайшие три года. АНО “Цифровая экономика” дополнит процессный режим работы, который был основным в течение предыдущего периода, проектным режимом совместной деятельности учредителей на площадке организации. Уже в этом году к “Уроку цифры” и “Региональным цифровым прокачкам” добавятся ещё несколько сильных совместных проектов ведущих цифровых компаний, способных в ближайшие годы совершить серьёзный вклад в развитие цифровой экономики в нашей стране».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter