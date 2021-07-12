Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в технопарке «Сколково» состоялось стратегирование деятельности АНО «Цифровая экономика» на ближайшие три года.

Под председательством вице-премьера Правительства Дмитрия Чернышенко в технопарке «Сколково» состоялось стратегирование деятельности АНО «Цифровая экономика» на ближайшие три года

Мероприятие прошло с участием более 250 руководителей ведущих компаний в сфере цифровой экономики и руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Среди участников – Министр цифрового развития Максут Шадаев, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр науки и образования Валерий Фальков, генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, директор фирмы «1С» Борис Нуралиев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан, президент фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов, заместитель президента Банка ВТБ Вадим Кулик, вице-президент «МТС» Руслан Ибрагимов, директор по цифровой трансформации «Газпром нефть» Андрей Белевцев, директор по информационным технологиям «РЖД» Евгений Чаркин, директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева.

В ходе мероприятия учредители обсуждали перспективные цели организации и пути их достижения, миссию организации и принципы дальнейшей совместной работы.

Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко отметил:

«Наша основная задача – стремиться объединить позиции бизнеса и государства по ключевым вопросам развития цифровой экономики. На сегодняшний день миссия организации не должна ограничиваться исключительно организацией диалога между бизнесом и государством. У деятельности АНО “Цифровая экономика” должен появиться конкретный измеримый результат. До 1 октября текущего года на рассмотрение наблюдательного совета должна быть представлена обновлённая стратегия деятельности АНО “Цифровая экономика” на 2022–2024 годы. Там и будут учтены все ключевые показатели, которые мы обсудили сегодня и которых нам предстоит достичь».

Министр экономического развития Максим Решетников отметил:

«За полтора года вклад ИКТ в ВВП вырос на 0,3% – до 3,1%, и для достижения среднемировых показателей в 7% необходимо развивать цифровые экосистемы с выстроенной регуляторикой, которая обеспечила бы конкурентные условия между российскими и зарубежными компаниями».

«На рынке труда большая потребность в людях с хорошими цифровыми компетенциями. Нам нужны проекты, которые будут этому способствовать, такие как программа “Приоритет-2030”, рассчитанная на ближайшие 10 лет. Всего в системе высшего образования обучается больше 4 миллионов студентов. Мы должны сделать так, чтобы каждый студент помимо знаний и навыков в предметной области получал инструментальные цифровые компетенции. То есть каждый выпускник российского университета, независимо от направления подготовки, должен иметь соответствующий уровень цифровой зрелости», – заявил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В течение дня участники мероприятия работали по восьми направлениям: кадры для цифровой экономики; цифровые технологии, инновации и наука; искусственный интеллект; Open Source & Open Architecture; ЭПР и нормативное регулирование; отраслевая цифровая трансформация; информационная инфраструктура и информационная безопасность. Каждая группа, в состав которой вошли наиболее компетентные представители бизнеса и органов власти, формулировала предложения по целям организации на трёхлетний период, а также разрабатывала проекты по их достижению.

Результаты работы групп были представлены наблюдательному совету организации, который определил приоритетные для АНО «Цифровая экономика» направления, цели и задачи.

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», сообщил: