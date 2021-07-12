12 июля 2021 года в Москве генеральный директор Госкоропрации «Росатом» Алексей Лихачёв принял участие в торжественной церемонии начала сооружения научно-образовательных кластеров «Междисциплинарный» и «Образовательный» Инновационного научно-технологического центра МГУ (ИНТЦ МГУ) «Воробьевы горы».

При сооружении новых кластеров, как было заявлено в ходе церемонии, будут применены прорывные технологические и организационные компетенции стройкомплекса атомной отрасли (генеральным подрядчиком строительства выступает стратегический партнер Госкорпорации «Росатом» - АО «Институт «Оргэнергострой»).

Алексей Лихачёв отметил, что Росатом и МГУ связывают многолетние дружеские взаимоотношения: в данный момент это совместная работа по созданию филиала университета в Сарове (в декабре 2020 года эту инициативу Росатома по созданию в Национального центра физики и математики и открытии там филиала МГУ одобрил Президент РФ), а теперь и возможность участия в новом проекте МГУ, продвигающем российскую науку и технологии.

«Росатом обладает большим опытом и передовыми компетенциями в области строительства. Мы управляем сооружением не только атомных станций, но и других сложных объектов капитального строительства, не связанных с энергетикой, но требующих высокопрофессионального подхода. Мы готовы поделиться этим опытом и в ходе создания Инновационного научно-технологического центра МГУ», - сказал он.

Появление беспрецедентной по масштабам научно-образовательной инфраструктуры столицы, уже названной «научно-технологической Долиной МГУ (она займёт около 455 тыс. кв. км), сформирует на новой территории Московского университета инновационную экосистему мирового уровня.

«Это уникальный проект для нашей страны. Беспрецедентный симбиоз, объединяющий потенциал ведущих корпораций Российской Федерации и бизнеса. Сегодня мы закладываем камень в фундамент развития научно-технологического потенциала страны», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект даст шанс реализовать себя тысячам ученых, аспирантов и студентов. Это отличная возможность для инноваторов и инвесторов прикоснуться к развитию научных областей! Это одно из важнейших событий накануне 270-летия МГУ, которое предстоит в 2025 году», - отметил в своем обращении ректор Московского университета Виктор Садовничий. Он выразил благодарность Правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину за содействие в реализации проекта ИНТЦ МГУ, а также отметил большой вклад Росатома.

В сотрудничестве с экономическим и юридическим факультетами МГУ Росатом разработал некоторые из технологий, которые выросли в прорывные компетенции строительного комплекса атомной отрасли. Теперь их применят при строительстве кластеров. «Сооружение новых кластеров МГУ будет вестись с применением самых инновационных наработок стройкомплекса Росатома. В том числе, управленческих ноу-хау, - рассказал в беседе с журналистами Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, - На проект со стороны Росатома привлечены ведущие строительные организации – подрядчики и поставщики материалов и оборудования, банк-партнер, страховые компании, которые входят в состав строительного консорциума под эгидой Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО). Такая синхронная система управления позволяет качественно и в то же время в самые сжатые сроки строить сложные объекты. Система отработана на отечественных и зарубежных строительных проектах Росатома».

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» (далее – Центр, его также называют «научно-технологической долиной МГУ») был создан постановлением Правительства РФ в марте 2019 года. На площади около 455 тыс. кв. км планируется построить девять инновационных научно-образовательных кластеров: «Образовательный» (Управленческий), «Междисциплинарный», «Геотех», «Нанотех», «Биомед», «Инфотех», «Инжиниринг», «Космос» и «Ломоносов». C идеей создания «долины МГУ» на новой территории университета в 2015 году выступил Виктор Садовничий. Инициатива нашла поддержку Президента РФ Владимира Путина, который дал поручение принять меры для запуска первых объектов ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». Официальный старт строительным работам по возведению Центра был дан 26 января 2021 года с закладкой первого камня в основание кластера «Ломоносов». Ожидается, что строительство научно-образовательных кластеров «Междисциплинарный» и «Образовательный», которые станут частью Инновационного научно-технологического центра МГУ создаст условия для профессионального общения ученых, предпринимателей, промышленников, инвесторов, откроет пространство для фундаментальных и научно-прикладных исследований на цифровой основе, результатом которых станут передовые технологии, востребованные экономикой. Завершить создание всей инфраструктуры и ввести ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» в эксплуатацию планируется к 2025 году.

Проекты стройкомплекса атомной отрасли являются передовой площадкой для апробации самых современных технологий сооружения, которые экономят ресурсы, позволяют оптимизировать усилия и удерживать высокую планку безопасности, в режиме онлайн контролировать ход работ, вносить коррективы и даже сократить сроки сооружения. Это технологии BIM-моделирования (3D BIM-модель развивается с жизненным циклом проекта); инструменты комплексного дистанционного мониторинга (спутниковая съемка высокого разрешения, съемка с беспилотных воздушных судов, лазерное сканирование, информационная платформа обработки и анализа полученных данных); отраслевая система контроля сроков и стоимость проектов – TCM NC (в любой момент покажет объективную стоимость проекта, финансовые риски) и другие.