Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ) совместно с ПАО «Россети Московский регион» успешно провели комплексные испытания и приступили к дистанционному управлению оборудованием подстанции (ПС) 220 кВ Слобода из диспетчерского центра Системного оператора и диспетчерского пункта Филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети.

ПС 220 кВ Слобода – важный питающий центр Истринского района на западе Московской области. Ввод новой цифровой системы дает возможность дистанционного управления коммутационным оборудованием и заземляющими разъединителями подстанции с использованием автоматизированных программ переключений (АПП), что позволяет существенно, в 5–10 раз, сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с их выполнением по командам диспетчерского персонала.

АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность действий при переключениях, включающая проверку эксплуатационного состояния оборудования, формирование и реализацию команд дистанционного управления оборудованием энергообъектов из диспетчерского центра Системного оператора и диспетчерского пункта сетевой компании, а также контроль правильности их исполнения в автоматическом режиме.

Для каждого вида переключений заранее составляется свой алгоритм, после чего диспетчер вместо выполнения ряда последовательных действий может запустить одну из АПП в зависимости от цели выполняемых переключений. Применение АПП повышает эффективность управления электроэнергетическим режимом, сокращает время на производство переключений. Кроме того, использование АПП снижает влияние человеческого фактора и ошибочных действий оперативного персонала при производстве переключений.

При подготовке к реализации дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Слобода специалисты АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети Московский регион» распределили функции дистанционного управления между Системным оператором и сетевой компанией, провели необходимую настройку АСУ ТП на подстанции, оперативно-информационного комплекса в диспетчерском центре Системного оператора и программно-технического комплекса Филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети, протестировали системы сбора и передачи телеметрической информации.

Специалисты Московского РДУ и ПАО «Россети Московский регион» совместно разработали типовые программы переключений для ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Слобода, на основе которых были подготовлены АПП и типовые бланки переключений. Также была пересмотрена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала, проведены комплексные испытания.

В ходе комплексных испытаний автоматизированной системы дистанционного управления проверены каналы связи, качество поступающей в Московское РДУ и Филиал ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети телеметрической информации, отработано выполнение функций захвата и освобождения ключа дистанционного управления, функций дистанционного управления выключателями, разъединителями и заземляющими разъединителями ПС 220 кВ Слобода, а также блокировок исполнения ошибочных команд.

Успешное завершение комплексных испытаний подтвердило готовность системы дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Слобода к вводу в эксплуатацию. В рамках проверки готовности Московского РДУ и Филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети к работе с новой системой проведена контрольная общесистемная противоаварийная тренировка по ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы г. Москвы и Московской области с использованием дистанционного управления. В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал Московского РДУ и оперативный персонал Филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети. По итогам проведенных проверки и тренировки совместная комиссия Системного оператора и ПАО «Россети Московский регион» приняла решение о готовности диспетчерского персонала Московского РДУ и оперативного персонала Филиала ПАО «Россети Московский регион» Западные электрические сети к осуществлению функций дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Слобода.