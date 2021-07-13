Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» вступили в самую активную фазу реализации ремонтной программы по подготовке электросетевого комплекса к отопительному сезону 2021-2022 годов.

С момента старта программы энергетики уже выполнили ремонт около 1100 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 2438 опор на ВЛ 0,4-110 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. На данный момент работы ведутся во всех районах Забайкальского края. В первую очередь – в тех населенных пунктах, где состояние энергообъектов требует самого оперативного вмешательства. Наибольшие объемы работ реализуются в Читинском, Петровск-Забайкальском, Нерчинском, Приаргунском и Борзинском районах Забайкалья.

До конца года энергетиками будет выполнен ремонт еще 698 километров ВЛ различного класса напряжения, произведена замена 1971 опоры на ВЛ напряжением 0,4-110 кВ, а также замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) – он более надежен, исключает возможность воровства электроэнергии и безопасен. В столице края также проводят работы по ремонту подземных кабельных линий. Всего в этом году отремонтируют 138 таких объектов.

Особое внимание специалистов «Читаэнерго» направлено на расчистку трасс ВЛ. За шесть месяцев текущего года объем работ по расчистке и расширению просек составил около 862 га. «Своевременное спиливание деревьев, кустарников под линиями электропередачи позволяет обеспечить их надежное функционирование. Чистые просеки значительно снижают риск возгорания под линиями и являются дополнительным противопожарным средством, так как служат своеобразными противопожарными полосами, препятствующими развитию стихии», – отмечают энергетики.