Энергетики ДГК активно ведут реализацию ремонтной программы

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) в рамках ремонтной программы 2021 года направила на проведение работ 7,3 млрд рублей. Значительная часть средств предусмотрена на реконструкцию основного оборудования электростанций и тепловых сетей, а также на ремонты оборудования энергообъектов, необходимых для надежной работы дальневосточной энергосистемы.

Всего в планах энергетиков в текущем году осуществить 426 ремонтов, в том числе - 42 капитальных и средних, а таже 384 текущих. Это котлы, турбины, турбогенераторы и трансформаторы. Кроме того, в текущем году ремонтной программой предусмотрена замена порядка 900 тонн поверхностей нагрева и 1250 тонн воздухоподогревателей котлоагрегатов, что в сумме на 25% больше объема 2020 года.

«Ремонтная кампания ДГК идет по графику. Учитывая тот факт, что активная фаза ремонтов стартовала в июне, после завершения отопительного сезона, мы задали неплохой темп. По состоянию на 1 июня ремонтная программа 2021 года ДГК выполнена уже более чем на 2 млрд рублей», - рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Евгений Брылёв.

Значительная часть средств ремонтной программы направлена на модернизацию второго энергоблока Хабаровской ТЭЦ-3, ключевым моментом которой станет замена электрофильтра котлоагрегата, реконструкция котельного оборудования и реконструкция градирни №2. В поселке Майский Советско-Гаванского района к концу года планируется ввод в эксплуатацию котельной, которая в связи с вводом ТЭЦ в г. Советская Гавань, заменит устаревшие мощности Майской ГРЭС.

В настоящее время начата реализация программы модернизации трех существующих энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС. В течение четырех лет в работы по повышению надежности электростанции будет вложено более 5 млрд рублей, что позволит снять существующие ограничения на выдачу мощности станции в объеме до 90 МВт и увеличить выработку электроэнергии почти на 600 млн кВт.ч в год.

На Владивостокской ТЭЦ-2 в этом году энергетики проведут капитальные ремонты на котлоагрегатах №10 и на турбогенераторе №2. При подготовке к будущему отопительному сезону также будут проведены работы на трех газотурбинных установках, водогрейных и паровых котлах ТЭЦ «Восточная». На Артемовской ТЭЦ в течение года будет произведен капитальный (средний) ремонт семи единиц основного оборудования, в числе которых котлоагрегаты №6, 10, 13, турбоагрегаты №6, 7, 8 и турбогенератор №8. На Партизанской ГРЭС в текущем году в приоритете ремонт котельного оборудования - основные работы коснутся котлоагрегатов №1 и 4.