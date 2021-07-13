Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к Рижскому вокзалу, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

На базе Рижского вокзала и существующей остановки Рижская МЦД-2 будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) города. Он объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро и три линии МЦД.

"Ключевым элементом проекта планировки является строительство новой железнодорожной платформы на станции Рижская с конкорсом, который обеспечит пересадку пассажиров на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро", - говорится в сообщении.

Как указывается в нем, на подходах к Рижскому вокзалу будут обустроены комфортные пешеходные дорожки и запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. У входа на вокзал будут организованы велосипедные парковки и стоянки такси.

"До остановок наземного городского транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега. Планируется высадить дополнительные деревья и кустарники, обустроить газоны и цветники. Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, включая строительство сетей дождевой канализации и наружного освещения", - добавляется в сообщении.

Общая площадь проекта благоустройства превышает 70 гектаров.

МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов