В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» отраслевые рабочие группы на базе университета Иннополис утвердили 30 наборов цифровых компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов.

Модели компетенций будут включены в новые программы высшего образования. После точечной апробации новые образовательные программы будут масштабированы на ведущие вузы страны.

«Содержание образовательных программ адаптируется под запросы рынка труда и конкретных работодателей. Компетенции, которые раньше не являлись ключевыми, сегодня стали необходимыми для квалифицированных и востребованных специалистов. Например, будущие технологи химической промышленности должны уметь работать с базами данных и цифровыми моделями технологических объектов. Рынок также ожидает, что выпускники будут владеть системами управления цифровым производством и принципами составления документации по цифровым проектам», — сообщила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Отбор компетенций провели 11 рабочих групп, в состав которых входят представители индустриальных и ИТ-компаний, а также руководящий состав федеральных министерств и ведущих вузов страны, федеральных учебно-методических объединений и советов по профессиональным квалификациям. Результаты работы позволили сформировать список профессиональных компетенций и социально-личностных качеств, необходимых выпускнику для трудоустройства по своей специальности.