Мы не 100 баксов, чтобы нравиться всем
13 июля 2021, 15:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНЦИФРЫ, ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» отраслевые рабочие группы на базе университета Иннополис утвердили 30 наборов цифровых компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов.
Модели компетенций будут включены в новые программы высшего образования. После точечной апробации новые образовательные программы будут масштабированы на ведущие вузы страны.
«Содержание образовательных программ адаптируется под запросы рынка труда и конкретных работодателей. Компетенции, которые раньше не являлись ключевыми, сегодня стали необходимыми для квалифицированных и востребованных специалистов. Например, будущие технологи химической промышленности должны уметь работать с базами данных и цифровыми моделями технологических объектов. Рынок также ожидает, что выпускники будут владеть системами управления цифровым производством и принципами составления документации по цифровым проектам», — сообщила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.
Отбор компетенций провели 11 рабочих групп, в состав которых входят представители индустриальных и ИТ-компаний, а также руководящий состав федеральных министерств и ведущих вузов страны, федеральных учебно-методических объединений и советов по профессиональным квалификациям. Результаты работы позволили сформировать список профессиональных компетенций и социально-личностных качеств, необходимых выпускнику для трудоустройства по своей специальности.
«Для подготовки специалистов очень важно сформировать правильное видение "конечного результата". Для этого образовательные организации должны понимать своих заказчиков — что хочет работодатель от выпускника, что ожидает родитель выпускника и общество в целом. Обсуждение этапов актуализации образовательных программ на открытой экспертной площадке позволяет выработать правильные механизмы по подготовке востребованных специалистов, отвечающих требованиям современного мира», — добавила Мария Образцова, директор Института дополнительного образования Университета Иннополис.
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