АО «Мособлэнерго» за период 5-11 июля 2021 года отремонтировало 5 трансформаторных подстанций и заменило 41 опору ЛЭП в проблемных округах Подмосковья в рамках реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. За неделю 2 подстанции отремонтированы в Пушкино, 2 - в Ступинском районе и 1 ТП в Чехове. Работы по замене опор линий электропередачи проводились в городских округах Раменское, Пушкино, Ступино и Истре.

Мероприятия по повышению надежности в проблемных округах региона АО «Мособлэнерго» выполняет с марта текущего года. Всего запланировано реконструировать 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ (уже реконструировано 14,8 км). Также планируется замена 984 опор (508 опор уже заменено), расчистка 59,2 га вдоль трасс ЛЭП (по факту уже расчищено 53,9 Га); ремонт 72-х трансформаторных подстанций (с начала реализации мероприятий по повышению надежности 41 подстанция уже отремонтирована) и замена 72-х км неизолированного провода на самонесущий изолированный (30,3 км заменено).

Помимо мероприятий по повышению надёжности электроснабжения потребителей, Министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы. Также особое внимание уделяется мероприятиям по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях. В АО «Мособлэнерго» один из лучших показателей. На ликвидацию технологических нарушений уходит в среднем 50 минут - подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.