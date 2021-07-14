Сотрудники Инжинирингового центра Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г. И. Носова (Челябинская область) впервые в России создали технологию, позволяющую заменить криогенные нержавеющие стали с высоким содержанием дорогих легирующих элементов на рулонный прокат из более дешевой стали. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МГТУ им. Г. И. Носова.

В Инжиниринговом центре ведется работа над рядом проектов, которые направлены на решение проблемы импортозамещения в черной металлургии, идет поиск технологических режимов изготовления новых марок стали и видов металлопродукции со сложным комплексом свойств, отметили в пресс-службе. Повышение коррозионной стойкости металлопроката является одной из актуальных проблем современного материаловедения. По итогам реализации ряда фундаментальных исследований и экспериментальных работ специалистами МГТУ им. Г. И. Носова предложены химические составы стали и технологии производства рулонного проката высоких групп прочности с гарантией коррозионных свойств в агрессивных средах.

"Впервые в России разработана инновационная технология изготовления рулонного проката из стали марки 0Н9, что позволяет заместить криогенные нержавеющие стали, отличающиеся более высоким содержанием дорогостоящих легирующих элементов. При этом применен не процесс сложной термической обработки, а процесс контролируемой горячей прокатки и ускоренного охлаждения стали с прокатного нагрева на широкополосном стане <…> ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", - приводит пресс-служба слова директора "Инжинирингового центра Термодеформ-МГТУ" Павла Полецкова.

Развитие производства рулонного антикоррозийного проката высоких групп прочности для использования в агрессивных средах создаст условия для повышения срока безаварийной эксплуатации газонефтепромысловых трубопроводов и экологической безопасности нефтегазового комплекса России, пояснил Полецков.

Кроме того, благодаря научным разработкам МГТУ освоено производство горячекатаного проката из криогенной низкоуглеродистой стали, характеризующейся высокими показателями ударной вязкости при температуре до минус 196 градусов. Изготавливаемая продукция является стратегически значимой и широко востребована при реализации перспективных проектов производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа.

Сейчас специалисты центра работают над достижением требуемого уровня усталостных характеристик листового проката из качественной конструкционной высокопрочной стали. Именно эти усталостные характеристики металлопроката определяют надежность и долговечность конструкций, подвергаемых в процессе эксплуатации многоцикловым знакопеременным нагрузкам.

Реализация проекта обеспечит удовлетворение потребностей ПАО "Камаз" в металлопрокате, предназначенном для изготовления лонжеронов и деталей рамы автомобилей.

Фото: © Пресс-служба Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова