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"Россети ФСК ЕЭС" построит новый центр питания в Астраханской области для выдачи 340 МВт мощности пяти ветроэлектростанций

Россети ФСК ЕЭС построит новый центр питания в Астраханской области для выдачи 340 МВт мощности пяти ветроэлектростанций

14 июля 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к финальному этапу строительства высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ «Зубовка» на севере Астраханской области. Благодаря этому объекту к Единой национальной электрической сети будут подключены Излучная, Манланская, Старицкая, Холмская и Черноярская ВЭС. Компания инвестирует в проект порядка 3 млрд рублей.

Подстанция будет оборудована двумя силовыми трансформаторами по 200 МВА каждый, открытым и комплектными распределительными устройствами 220 кВ и 35 кВ. Большая часть оборудования произведено в России.

Центр питания оборудуют современными комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе, автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, охранного видеонаблюдения. Обмен данными между элементами подстанции – более 10 тыс. сигналов телеметрии – будет осуществляться в цифровом виде. Будет сделана врезка в существующую линию электропередачи 220 кВ «Южная – Чёрный Яр 2ц».

Возведение кластера ВЭС ведет Фонд развития ветроэнергетики, который создан ГК «РОСНАНО» и компанией «Фортум». Всего планируется смонтировать 81 ветроустановку.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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