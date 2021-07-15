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АО "Мособлэнерго" проведет ремонты энергообъектов в центре города Одинцово

АО Мособлэнерго проведет ремонты энергообъектов в центре города Одинцово

15 июля 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует провести капитальные ремонты энергообъектов в центре города Одинцово. Работы пройдут на ул. Можайское шоссе, Союзная, Свободы, Вокзальная, Садовая. Одинцовский филиал компании будет выполнять мероприятия в рамках программы капитального ремонта.

На ул. Можайское шоссе запланировано переустройство 2-х кабельных линий электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 250 м. Линии обеспечивают электроснабжением детские сады №18 и №79, школу №15, а также 15 многоквартирных домов - примерно 1000 потребителей.

В текущем году запланирована замена морально устаревшего оборудования ТП-510605, расположенной на ул. Садовая. Данная трансформаторная подстанция встроена в здание котельной, обеспечивающей теплоснабжением порядка 30 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 1500 человек.

На ул. Союзная, Свободы, Вокзальная АО «Мособлэнерго» приведет в порядок строительные части трансформаторных подстанций ТП-560653, ТП-560647, ТП-510663. Выполнение капремонта позволит защитить здания и оборудование объектов от преждевременного износа. Данные подстанции обеспечивают электроэнергией жилые дома, поликлиники, детские сады и общеобразовательные школы Одинцово.

Выполнение мероприятий в рамках программы капитального ремонта АО «Мособлэнерго» позволит значительно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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