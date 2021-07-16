АО "Мособлэнерго" отремонтирует кабельные линии в с. Немчиновка

АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует отремонтировать кабельные линии в с. Немчиновка Одинцовского городского округа. Запланировано переустройство участков линий общей протяженностью 640 м. Данная КЛ-10 кВ питает трансформаторную подстанцию, от которой присоединено порядка 70 частных жилых домов Немчиновки, церковь, а также обеспечивается резервное питание торгово-развлекательного центра «Вегас Кунцево».

Работы на кабельных линиях будут проходить в рамках программы капитального ремонта, реализуемой ежегодно АО «Мособлэнерго». Мероприятия выполняются для повышения надёжности электроснабжения потребителей.