 
Модернизация

АО "Мособлэнерго" отремонтирует кабельные линии в с. Немчиновка

АО Мособлэнерго отремонтирует кабельные линии в с. Немчиновка

16 июля 2021, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует отремонтировать кабельные линии в с. Немчиновка Одинцовского городского округа. Запланировано переустройство участков линий общей протяженностью 640 м. Данная КЛ-10 кВ питает трансформаторную подстанцию, от которой присоединено порядка 70 частных жилых домов Немчиновки, церковь, а также обеспечивается резервное питание торгово-развлекательного центра «Вегас Кунцево».

Работы на кабельных линиях будут проходить в рамках программы капитального ремонта, реализуемой ежегодно АО «Мособлэнерго». Мероприятия выполняются для повышения надёжности электроснабжения потребителей.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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