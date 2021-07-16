Тендер на строительство объекта первого участка второй линии метрополитена в Казани стоимостью 700 млн рублей объявлен Главстроем Татарстана.

Тендер предполагает выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования. Срок подачи заявок — до 22 июля 2021 года. Срок завершения работ по контракту — 31 декабря 2021-го. Средства на строительство будут выделены из бюджета Татарстана.

В мае Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Ввести его в эксплуатацию планируется через шесть лет, сообщили в федеральном учреждении.

Первый участок второй ветки построят в Приволжском и Советском районах Казани — от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Его протяженность составит 5,75 километра. Здесь появятся четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика» с участком одностороннего съезда и четырьмя лестничными выходами, «10-й микрорайон» с четырьмя выходами, «100-летие ТАССР» с шестью выходами и «Улица Академика Сахарова» с участком перекрестно-оборотного съезда, пунктом технического обслуживания и тремя выходами.