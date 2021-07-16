Трансграничное высоковольтное соединение напряжением 500 кВ между энергосистемами Эквадора и Перу планируется проложить от подстанции (ПС) Пасахе (Pasaje) в Эквадоре до ПС Пиура-Нуэва (Piura Nueva) в Перу. Соединение Пасахе – Пиура-Нуэва станет вторым трансграничным соединением между энергосистемами двух стран. В настоящее время эксплуатируется соединение Зорритос (Zorritos) – Мачала (Machala) напряжением 220 кВ.

Общая протяженность нового соединения составит 635,1 км, из которых 284,4 км пройдут по территории Эквадора и 350,7 км – по территории Перу. Проект строительства соединения Пасахе – Пиура-Нуэва является частью инициативы по объединению энергосистем стран Андского сообщества*, получившей название Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA)**.

Перуанское инвестиционное агентство ProInversión отобрало 4 компании – Celeo Redes, Cobra Instalaciones y Servicios, Conelsur и Interconexión Eléctrica (ISA) – для участия в конкурсе на заключение 30-летнего концессионного соглашения, предусматривающего проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию участка соединения Пиура-Нуэва – Фронтера (Frontera) протяженностью 263,7 км, проходящего по территории Перу. Также концессионное соглашение предусматривает финансирование, эксплуатацию и техническое обслуживание соединения. Помимо этого, в рамках реализации проекта будет расширена ПС 500/200 кВ Пиура-Нуэва. Стоимость проекта оценивается в $ 177 млн, а его реализация займет 4 года. По истечении 30-летнего срока концессионного соглашения право собственности на всю сетевую инфраструктуру перуанской части соединения Пасахе – Пиура-Нуэва будет передано правительству Перу.

Информационно-аналитический портал Global Transmission

* Андское сообщество – региональное социально-экономическое содружество стран Латинской Америки, в которое входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу. Создано в результате подписания Картахенского соглашения от 26 мая 1969 года. Штаб-квартира организации расположена в г. Лима (Перу).

** В 2002 г. были утверждены Общие принципы объединения электроэнергетических систем стран-членов Андского сообщества и обмена электроэнергией между странами-членами. Первое трансграничное электрическое соединение было построено между энергосистемами Колумбии и Эквадора и принесло огромную выгоду обеим странам.