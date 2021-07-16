Компания «Полиэф» начала строительство собственной солнечной электростанции на площадке в Благовещенском районе. На предприятии погрузили первую сваю для крепления солнечных панелей. Расчетная мощность будущей электростанции составит 4,9 МВт, общая площадь солнечных панелей превысит 8 гектаров. Электростанцию планируют запустить в 2022 году. Объем инвестиций в проект составляет свыше 250 млн рублей, сообщили в компании.

«С реализацией данного проекта мы станем первой производственной площадкой «СИБУР», вырабатывающей «зеленую» электроэнергию. В соответствии со стратегией устойчивого развития, холдинг планирует к 2025 году увеличить объем «зеленой» электроэнергии в общем энергобалансе компании в пять раз по отношению к 2019 году», — сообщил генеральный директор АО «Полиэф» Евгений Семенько.

Электричество, которое будут вырабатывать солнечные панели, направят на обеспечение основного производства завода. Это позволит снизить углеродный след вырабатываемой продукции и уменьшить количество выбросов парниковых газов, отметили в компании. В будущем солнечная электростанция также будет обеспечивать энергией новое производство экологичных ПЭТ-гранул с добавлением вторичного сырья.

Как сообщал РБК Уфа, в апреле на «Полиэфе» начали строить цех по производству «зеленой» ПЭТ-гранулы, которая на 25% будет состоять из переработанного сырья — использованных пластиковых бутылок. Цех планируют запустить в первой половине 2022 года. Ежегодно завод сможет принимать и перерабатывать 34 тысячи тонн вторичного пластика. Сырье будут собирать и привозить из Башкирии и соседних регионов.

АО «Полиэф» является крупнейшим в России производителем терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России. Мощность по производству ТФК после проведенной в 2019 году модернизации завода составляет 350 тысяч тонн в год, мощность производства ПЭТФ — 252 тысячи тонн в год. Предприятие входит в холдинг «СИБУР».

Фото: АО "Полиэф"