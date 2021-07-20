В Корпорации развития Орловской области, основной деятельностью которой является привлечение инвесторов в регион, в настоящее время в работе находятся около 30 проектов. Их общий перспективный инвестиционный портфель оценивается в 253 млрд рублей. При реализации этих проектов планируется создать более трех тысяч рабочих мест.

«Работа с инвесторами – кропотливый процесс. Нередко от идеи создания инвестпроекта до его локализации и начала работ на площадке может пройти от нескольких месяцев до полутора лет. Поэтому из этих 30 проектов сейчас можно выделить семь основных, которые уже на стадии проектирования, - поясняет Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области. – С этими семью проектами мы сейчас работаем наиболее плотно, это на сегодняшний день наш базис. Плюс у нас сопровождение двух резидентов, которые ведут строительство в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Орел» (ОЭЗ ППТ «Орел»). Это, напомню, ООО «РК-Премикс» с инвестиционным проектом строительства производственно-складского комплекса (объем инвестиций 263,5 млн рублей, 20 рабочих мест) и ООО «Агрос» с инвестиционным проектом строительства мельницы с механизированным складом для хранения зерна вместимостью 40 тысяч тонн (объем инвестиций 800 млн рублей, 20 рабочих мест). Также активно идет подготовка к выходу на строительную площадку нашего крупного инвестора АО «ПИНЭКО». Рассчитываем, что стройка начнется в ближайшие месяц-два. Это будет производственный комплекс по глубокой переработке сухого гороха. Общий объем вложений в проект составит более около 24 млрд рублей, планируется создать около 350 рабочих мест».

Проекты, которые сейчас сопровождает Корпорация развития Орловской области, предполагают открытие предприятий по производству телематического оборудования, продуктов питания, керамической посуды, энергосервисного оборудования и металлических изделий, медных катодов, кабельной продукции. Есть проекты по развитию садоводства и переработки, созданию структуры газовых заправок и по цифровизации с использованием российского программного обеспечения и другие перспективные проекты.

Как отметил Николай Шин, клиенты Корпорации развития выбирают Орловскую область для развития бизнеса главным образом как регион с удобной логистикой, с хорошим сырьевым обеспечением и, что очень важно, с хорошим кадровым потенциалом.

Но одним из самых главных аспектов инвестпривлекательности, по его мнению, является уровень подготовленности площадок под бизнеспроекты. Основная площадка, которую предлагает Корпорация потенциальным инвесторам - это ОЭЗ ППТ «Орел» площадью в 180 гектаров, где уже сейчас готова инженерная инфраструктура для приема около 10 резидентов и расширение инфраструктуры продолжается.

Вторая площадка – это территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) во Мценске, с готовыми площадками, как гринфилдами, так и браунфилдами. И третье, что предлагается потенциальным инвесторам в Орловской области – это площадки в муниципалитетах. Как отмечает Николай Шин, у каждого муниципалитета есть какие-то свои преимущества - где-то много хорошо подготовленных кадров., а где-то есть подходящая инфраструктура, почти в каждом из них есть свободные земельные участки.