Миллиард на содержание КАД отдали двум компаниям из Петербурга

ФКУ «Северо-Запад» объявило результаты конкурса на ремонт двух участков Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. В общей сложности подрядчики получат за работы почти 1,2 млрд рублей.

В Петербурге завершилось определение подрядчиков, которые займутся устранением износа на двух участках КАД. Контракт на 595,5 млн рублей получило ООО «Техносфера инжиниринг», еще 598,8 млн получит за проведение работа ООО «ВАД». Информация опубликована на портале госзакупок.

Обе компании займутся ремонтом автотрассы на двух участках. Как следует из обнародованной документации, в каждом конкурсе участие приняли только те организации, которые в итоге стали победителями.

Владельцами АО «ВАД» являются Валерий Абрамов и Виктор Перевалов, на счету компании контракты на строительство крымской «Тавриды» за 137,3 млрд рублей, ремонт ленинградской «Колы» за 12 млрд рублей, а также расширение трассы «Скандинавия» за 8 млрд рублей.

АО «ВАД», главой которого является Валерий Абрамов, была создана в 1994 году, среди крупных проектов компании – строительство КАД и масштабный ремонт Невского проспекта. Также компания регулярно становится победителем государственных тендеров.

Компания «Техносфера Инжиниринг» была создана в 2017 году, единственным учредителем выступает Константин Ходосовский, который также владеет 100% в ГК «Техносфера».

За последние годы «Техносфера Инжиниринг» стала подрядчиком на нескольких крупных заказах по ремонту и строительству дорог.

При этом в большинстве конкурсов победитель определялся исходя из отсутствия других претендентов на контракт. В общей сложности обе дорожно-строительные компании выиграли госконтрактов на общую сумму более 20,9 млрд рублей.

По неподтвержденным данным, опубликованных ранее в ряде СМИ, другом Ходосовского является вице-губернатор Петербурга по транспорту Максим Соколова, с семьей которого предпринимателя неоднократно замечали на охоте.