 
Модернизация

РусГидро расширяет количество электронных площадок для своих закупок

РусГидро расширяет количество электронных площадок для своих закупок

21 июля 2021, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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В целях развития электронной коммерции, с 26 июля 2021 года ряд закупок ПАО «РусГидро», а также части его подконтрольных обществ, размещается на электронной торговой площадке Российский аукционный дом (ЭТП РАД). Таким образом, с 26 июля закупки Группы РусГидро проводятся на двух электронных площадках: ЭТП Росэлторг и ЭТП РАД.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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