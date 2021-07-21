Кабель.ФМ: документальный Полимерный подкаст.
21 июля 2021, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "РусГидро"
В целях развития электронной коммерции, с 26 июля 2021 года ряд закупок ПАО «РусГидро», а также части его подконтрольных обществ, размещается на электронной торговой площадке Российский аукционный дом (ЭТП РАД). Таким образом, с 26 июля закупки Группы РусГидро проводятся на двух электронных площадках: ЭТП Росэлторг и ЭТП РАД.
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