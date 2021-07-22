На подстанции 220 кВ «Бегичево» введны в работу современные устройства релейной защиты. Оборудование предотвращает повреждения линии электропередач токами короткого замыкания и существенно повышает надежность электроснабжения Ефремовского и Богородицкого районов Тульской области, в которых проживает около 100 тыс. человек, а также крупных предприятий химической и пищевой промышленности.



Новая микропроцессорная защита обладает высокими показателями быстродействия. Системе достаточно 40 милисекунд, чтобы отреагировать на аварийные события – это в два раза быстрее, чем ранее использовавшиеся на подстанции микроэлектронные устройства. Кроме этого, современные микропроцессорные терминалы отличаются высокой надежностью, точностью измерений, чувствительностью даже к минимальным отклонениям в штатной работе оборудования.



В новых устройствах установлена опция самодиагностики, что значительно снижает затраты на их обслуживание. Срок эксплуатации оборудования более 20 лет, что вдвое превышает аналогичный показатель у предыдущих микроэлементных защит.



Подстанция 220 кВ «Бегичево» расположена в Богородицком районе Тульской области. Установленная мощность подстанции составляет 290 МВА. На сегодняшний день она является основным питающим центром городов Богородицк, Ефремов и близлежащих районов. Кроме этого, подстанция 220 кВ «Бегичево» осуществляет энергоснабжение таких крупных промышленных потребителей, как Ефремовский завод синтетического каучука, Ефремовский химический завод (филиал компании «Щекиноазот»), а также Глюкозо-Паточный Комбинат «Ефремовский».