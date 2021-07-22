 
Цифровая революция

"Россети ФСК ЕЭС" оснастила питающий центр двух районов Тульской области быстродействующей релейной защитой

Россети ФСК ЕЭС оснастила питающий центр двух районов Тульской области быстродействующей релейной защитой

22 июля 2021, 09:12
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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На подстанции 220 кВ «Бегичево» введны в работу современные устройства релейной защиты. Оборудование предотвращает повреждения линии электропередач токами короткого замыкания и существенно повышает надежность электроснабжения Ефремовского и Богородицкого районов Тульской области, в которых проживает около 100 тыс. человек, а также крупных предприятий химической и пищевой промышленности.

Новая микропроцессорная защита обладает высокими показателями быстродействия. Системе достаточно 40 милисекунд, чтобы отреагировать на аварийные события – это в два раза быстрее, чем ранее использовавшиеся на подстанции микроэлектронные устройства. Кроме этого, современные микропроцессорные терминалы отличаются высокой надежностью, точностью измерений, чувствительностью даже к минимальным отклонениям в штатной работе оборудования. 

В новых устройствах установлена опция самодиагностики, что значительно снижает затраты на их обслуживание. Срок эксплуатации оборудования более 20 лет, что вдвое превышает аналогичный показатель у предыдущих микроэлементных защит. 

Подстанция 220 кВ «Бегичево» расположена в Богородицком районе Тульской области. Установленная мощность подстанции составляет 290 МВА. На сегодняшний день она является основным питающим центром городов Богородицк, Ефремов и близлежащих районов. Кроме этого, подстанция 220 кВ «Бегичево» осуществляет энергоснабжение таких крупных промышленных потребителей, как Ефремовский завод синтетического каучука, Ефремовский химический завод (филиал компании «Щекиноазот»), а также Глюкозо-Паточный Комбинат «Ефремовский».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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