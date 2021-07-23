 
Цифровая революция

Росэнергоатом: сформированы единые требования к информационной системе поддержки эксплуатации АЭС

Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил работы по обследованию бизнес-процессов атомных электростанций и формированию единых требований к «Информационной системе поддержки эксплуатации АЭС».

Информационная система поддержки эксплуатации АЭС (далее – Система) будет представлять собой единую информационную платформу, которая объединит процессы оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией и будет интегрирована с другими информационными системами «Росэнергоатома», влияющими на производственные процессы эксплуатации АЭС. Система позволит осуществлять сбор данных о различных объектах, в том числе и для создания цифровых двойников оборудования, а также внедрить цифровую систему контроля производства: обходы с использованием мобильных устройств, контроль прохождения маршрутов обхода и др.

В рамках создания Системы будет доработано и тиражировано решение автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (АСУ ТОиР), действующей на Балаковской атомной станции.

«Мы завершили очень важный этап сбора и формирования функциональных требований, который напрямую влияет на качество внедряемой нами Системы. Главная задача, которая стояла перед нами – сбор опыта и лучших практик всех наших станций в области процессов эксплуатации, управления ремонтами, ресурсами и документацией. Нам важно было уйти от исторически обособленного существования опыта и наработок станций и прийти к единым стандартам и подходам безопасной и эффективной эксплуатации АЭС», – подчеркнул руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС Концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану.

«Данный проект является ключевым и самым масштабным проектом программы цифровизации Концерна. Сейчас в нем задействовано более 900 сотрудников Дивизиона. Проект сложный как организационно, так и технически. Нам необходимо за 2 года реализовать интеграцию между ключевыми системами, обеспечивающими автоматизацию и цифровизацию всех основных процессов эксплуатации АЭС», –прокомментировал Олег Шальнов, директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом». 

В начале следующего года информационная система поддержки эксплуатации АЭС будет внедрена в опытную-промышленную эксплуатацию на Балаковской, Белоярской, Кольской, Смоленской и Ростовской атомных станциях. Следующим шагом станет тиражирование Системы на Калининскую, Курскую, Ленинградскую и Нововоронежскую АЭС.

Планируется, что Информационная система поддержки эксплуатации будет внедрена на девяти российских АЭС с середины 2023 года, а в перспективе будет использоваться и на зарубежных атомных станциях российского дизайна в составе комплексного решения Цифровой шаблон эксплуатации АЭС.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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