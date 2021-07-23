Деньги необходимы на строительство современного канализационного коллектора №62.

Региональные власти получили сообщение Минфина о лимитах бюджетного кредитования на текущие инфраструктурные проекты. В перечне регионов с самыми большими лимитами указана Ростовская область с объемом финансирования в 15,4 млрд рублей.

Всего пять российских регионов получат в общей сложности 500 млрд рублей. Инфраструктурные кредиты выдаются под 3-4% на срок до 2025 года.

Решение о лимитах было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию 15 июля, следует из материалов на сайте правительства об итогах заседания комиссии. Основные критерии, по которым утверждались лимиты, — численность населения, размер долговой нагрузки, а также стоимость фиксированного набора товаров и услуг.

Главная задача, под которую выделяются инфраструктурные кредиты, это социально-экономическое развитие регионов. Предоставленные средства должны быть направлены на крупные объекты коммунальной, строительной, жилищной сфер.

Минэкономики и Минфин подчеркивают, что выделение полной суммы в рамках лимита регионам не гарантируется.

Ростовские власти планируют потратить предоставленные деньги на прокладку канализационного коллектора №62. Ожидается, что он свяжет левобережную зону от «Ростов Арены» до старого аэропорта, где планируется строительство нового микрорайона. Контракт на строительство второго этапа коллектора получило московское предприятие ООО «Союздонстрой». Объем средств на это оценивается в 5,6 млрд рублей. Деньги на строительство предоставлены областным и федеральным бюджетами.

По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, новый коллектор — это «канализация будущего», строительство которого поможет ему, как градоначальнику, войти в историю города.

Как сообщал RO.TODAY, первый этап строительства коллектора №62 стоимостью в 1,2 млрд рублей был завершен к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Он собирает стоки только со спортивных сооружений, возведенных к ЧМ-2018.