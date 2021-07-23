В ночь с 25 на 26 июля в 22:25 в честь Дня ВМФ два крупных петербургских объекта окрасятся в цвета Андреевского флага. Инженерные конструкции переправы и чугунные фонари проспекта предстанут в белых и синих цветах. Смена режима подсветки будет осуществлена дистанционно специалистами СПб ГБУ «Ленсвет».



Подсветка объектов будет разделена на три световых участка. В синем цвете предстанет центральный пролет Дворцового моста, боковые пролеты – в белом. Синее световое оформление получат опоры наружного освещения на центральном участке Большого проспекта от улицы Ленина до Введенской улицы, на остальных – белое.



Современные световые решения украшают пространства, делают эффектными городские доминанты, при этом за счет применения светодиодного оборудования экономят электроэнергию.

Для подсветки Дворцового моста применяются свыше 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 светящихся элементов.

За годы деятельности СПб ГБУ «Ленсвет» в светлом вечернем облике предстали объекты, связанные со славной историей Российского флота.

Начиная с 2017 года, в Санкт-Петербурге в морской цветовой палитре оформлены 28 чугунных фонарей на Малой Морской улице. Светящиеся в синем цвете декоративные светодиодные элементы подчеркивают историческое наименование улицы, которое было ей дано в 1731 году по находившейся здесь Малой Морской слободе, в которой жили служители Морского ведомства в чине офицеров.

На протяжении нескольких лет в вечернее время художественная подсветка преображает Нахимовское военно-морское училище, Адмиралтейство, Центральный военно-морской музей. Годами раннее светом от прожекторов оформлены легендарный крейсер «Аврора», памятник первому русскому парусному линейному кораблю «Полтава» на Воскресенской набережной, экспозиционно-выставочная площадка Музея истории подводных сил России им. А.И. Маринеско на Кондратьевском проспекте, подводная лодка «Народоволец» на улице Шкиперский проток, памятник морякам крейсера «Киров» на Морской набережной, памятник адмиралу П.С. Нахимову в сквере «Малые Гаванцы», памятник командиру подводной лодки А.И. Маринеско на проспекте Стачек и другие объекты.