Цифровая трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», оборудование которой имеет высокий уровень наблюдаемости, находится в деревне Лебедки Гагаринского района Смоленской области. Этот тренд получил развитие в российской энергетике и сейчас повсеместно внедряется. С трансформаторной подстанции производится передача данных в соответствии с протоколами, описанными в стандарте МЭК-60810-5-104. Соответственно, в цифровом виде здесь передаются все измерения и диагностическая информация. В составе трансформаторной подстанции есть система коммерческого учета электроэнергии, которая взаимодействует не только с измерительными устройствами, но и с системой диспетчерского управления.

Электропитание трансформаторная подстанция получает по воздушной линии 10 кВ от подстанции 35/10 кВ Дружба. Единственным потребителем энергообъекта является гостиничный комплекс Vazuza Country Club, находящийся в живописном месте на побережье Вазузского водохранилища.

«Установка подобных автоматизированных трансформаторных подстанций позволит повысить оперативность реагирования и обеспечить снижение времени обесточения потребителей при возникновении аварийных ситуаций, — пояснил и.о. заместителя генерального директора — директора филиала Смоленскэнерго Виталий Мордыкин. — Основным отличием современной трансформаторной подстанции является возможность дистанционного наблюдения параметров и режимов работы оборудования и систем, необходимых для нормального функционирования».

Трансформаторная подстанция интегрирована в оперативно-диспетчерскую систему управления Гагаринского района электрической сети Смоленскэнерго.