 
Инвестиции (проекты)

В Северной Осетии стартовало строительство II и III очередей трассы Р-217 "Кавказ" Обход Владикавказа

В Северной Осетии стартовало строительство II и III очередей трассы Р-217 Кавказ Обход Владикавказа

23 июля 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: Росавтодор

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 5 мин
349

К концу 2024 года в эксплуатацию будет введён современный 15-километровый участок федеральной трассы IБ категории Р–217 «Кавказ» Обход Владикавказа (с 10-го по 25-й км).

Масштабный проект строительства и реконструкции реализуют в три этапа по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ». Объект вошел в Государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

– Одним из важнейших условий формирования экономического потенциала Республики Северная Осетия – Алания является комплексное развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров с целью превращения транспортного комплекса субъекта России в конкурентоспособную и высокоэффективную отрасль экономики. Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта и улучшить экологическую обстановку в жилой зоне, – прокомментировал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

Проектирование маршрута велось с учетом расположения объектов культурного наследия народов России, границ города, а также русла реки Черная. Новый отрезок трассы пройдет западней Владикавказа: возьмет начало от участка региональной автодороги «Архонская – Владикавказ» и, пересекая федеральную трассу А-162 «Владикавказ – Алагир», будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города.

Сейчас работы в рамках I этапа развернулись на участке протяжённостью 4,5 км по Архонскому шоссе рядом с садовым товариществом Хурзарин в Пригородном районе республики. Здесь дорожники провели подготовительные работы по переустройству инженерных коммуникаций: водоотвода, газопровода и кабелей связи. Сейчас разбирают существующую дорожную одежду и снимают растительный слой. Помимо этого, устраивают земляное полотно и основание дорожной одежды. А для возведения двухуровневой транспортной развязки устраивают буронабивные сваи для последующего монтажа железобетонных опор двух путепроводов.

Проектом предусмотрено устройство новой дорожной одежды: земляного полотна, основания и слоев асфальтобетона. Ширина проезжей части составит 15 м, а каждой из четырех полос – по 3,75 м. В ходе работ возведут три двухуровневые транспортные развязки и семь путепроводов, два из которых тоннельного типа. На объекте проведут реконструкцию существующего моста и построят новый – со спрямлением русла реки Черная. Для водителей устроят комфортную стоянку (вместимость – до 600 автомобилей) с зоной отдыха и детской площадкой.

На всем протяжении 15-километрового объекта построят линии электроосвещения, установят парапетное ограждение с противоослепляющими экранами по оси проезжей части и металлическое барьерное ограждение – по краям. Установят новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут термопластиковую разметку.

Дорожники применят инновационные материалы в строительстве. К примеру, деформационные швы с резиновым компенсатором для повышения плавности проезда на искусственных сооружениях. Водоотводные изделия из композитных материалов: базальтовые и стеклопластиковые лотки увеличат пропускную способность всей системы водоотвода за счет гладкой поверхности желобов.

Для жителей садоводческих товариществ Учитель, Дарьял и Надежда будут устроены местные проезды с тротуарами параллельно Московскому шоссе. Кроме того, рядом с жилой застройкой в Учителе устроят 3 км шумозащитных экранов.

Для сохранения экологической чистоты региона специалисты устроят девять очистных сооружений, а в бассейн Черной выпустят 9,5 тысяч штук молоди каспийского лосося.

Напомним, что в 2008 году дорожниками сдана в эксплуатацию I очередь обхода Владикавказа длиной более 7 км. Общая протяженность автодороги Р-217 «Кавказ» Обход Владикавказа составит свыше 22 км.

Столица Республики Северная Осетия – Алания город Владикавказ расположен в 26 км от государственной границы Российской Федерации и Республики Грузия. Транзитный транспорт из Армении, Азербайджана, Украины, Прибалтики, Белоруссии, Ирана, Турции и других государств неизбежно попадает на улицы города ввиду отсутствия альтернативного маршрута. Ежедневно на участке проезжает более 20 тыс. автомобилей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Росавтодор

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
ВЭБ.РФ направил 1,45 млрд рублей на финансирование проекта 23.07.2021
ВЭБ.РФ направил 1,45 млрд рублей на финансирование проекта "Таганрогский трамвай"
Резидент Арктической зоны РФ строит крупнейшие электростанции на базе солнечной энергии в изолирован... 23.07.2021
Резидент Арктической зоны РФ строит крупнейшие электростанции на базе солнечной энергии в изолирован...
Ростовская область получит инфраструктурный кредит в 15,4 млрд рублей 23.07.2021
Ростовская область получит инфраструктурный кредит в 15,4 млрд рублей
Правительство выделит более 6,5 млрд рублей на создание инновационных центров ядерной медицины 23.07.2021
Правительство выделит более 6,5 млрд рублей на создание инновационных центров ядерной медицины

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир - Маркетплейсеры!
+