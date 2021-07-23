К концу 2024 года в эксплуатацию будет введён современный 15-километровый участок федеральной трассы IБ категории Р–217 «Кавказ» Обход Владикавказа (с 10-го по 25-й км).

Масштабный проект строительства и реконструкции реализуют в три этапа по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ». Объект вошел в Государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

– Одним из важнейших условий формирования экономического потенциала Республики Северная Осетия – Алания является комплексное развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров с целью превращения транспортного комплекса субъекта России в конкурентоспособную и высокоэффективную отрасль экономики. Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта и улучшить экологическую обстановку в жилой зоне, – прокомментировал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

Проектирование маршрута велось с учетом расположения объектов культурного наследия народов России, границ города, а также русла реки Черная. Новый отрезок трассы пройдет западней Владикавказа: возьмет начало от участка региональной автодороги «Архонская – Владикавказ» и, пересекая федеральную трассу А-162 «Владикавказ – Алагир», будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города.

Сейчас работы в рамках I этапа развернулись на участке протяжённостью 4,5 км по Архонскому шоссе рядом с садовым товариществом Хурзарин в Пригородном районе республики. Здесь дорожники провели подготовительные работы по переустройству инженерных коммуникаций: водоотвода, газопровода и кабелей связи. Сейчас разбирают существующую дорожную одежду и снимают растительный слой. Помимо этого, устраивают земляное полотно и основание дорожной одежды. А для возведения двухуровневой транспортной развязки устраивают буронабивные сваи для последующего монтажа железобетонных опор двух путепроводов.

Проектом предусмотрено устройство новой дорожной одежды: земляного полотна, основания и слоев асфальтобетона. Ширина проезжей части составит 15 м, а каждой из четырех полос – по 3,75 м. В ходе работ возведут три двухуровневые транспортные развязки и семь путепроводов, два из которых тоннельного типа. На объекте проведут реконструкцию существующего моста и построят новый – со спрямлением русла реки Черная. Для водителей устроят комфортную стоянку (вместимость – до 600 автомобилей) с зоной отдыха и детской площадкой.

На всем протяжении 15-километрового объекта построят линии электроосвещения, установят парапетное ограждение с противоослепляющими экранами по оси проезжей части и металлическое барьерное ограждение – по краям. Установят новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут термопластиковую разметку.

Дорожники применят инновационные материалы в строительстве. К примеру, деформационные швы с резиновым компенсатором для повышения плавности проезда на искусственных сооружениях. Водоотводные изделия из композитных материалов: базальтовые и стеклопластиковые лотки увеличат пропускную способность всей системы водоотвода за счет гладкой поверхности желобов.

Для жителей садоводческих товариществ Учитель, Дарьял и Надежда будут устроены местные проезды с тротуарами параллельно Московскому шоссе. Кроме того, рядом с жилой застройкой в Учителе устроят 3 км шумозащитных экранов.

Для сохранения экологической чистоты региона специалисты устроят девять очистных сооружений, а в бассейн Черной выпустят 9,5 тысяч штук молоди каспийского лосося.

Напомним, что в 2008 году дорожниками сдана в эксплуатацию I очередь обхода Владикавказа длиной более 7 км. Общая протяженность автодороги Р-217 «Кавказ» Обход Владикавказа составит свыше 22 км.

Столица Республики Северная Осетия – Алания город Владикавказ расположен в 26 км от государственной границы Российской Федерации и Республики Грузия. Транзитный транспорт из Армении, Азербайджана, Украины, Прибалтики, Белоруссии, Ирана, Турции и других государств неизбежно попадает на улицы города ввиду отсутствия альтернативного маршрута. Ежедневно на участке проезжает более 20 тыс. автомобилей.