Правительство утвердило план мероприятий по оздоровлению Дона

До 2030 года на улучшение состояния реки Дон планируется направить более 100 млрд рублей. Об этом говорится в плане мероприятий по её оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса, который утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего в документ вошло 22 инициативы. Одна из важнейших – строительство Багаевского гидроузла. Он обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объёмах. Стоимость объекта – 29 млрд рублей. Окончание работ намечено на 2024 год.

Продолжится реконструкция Донского магистрального канала, что также позволит снизить потери воды. Работы пройдут в три этапа. Последний из них будет завершён в 2030 году. Также запланированы масштабное строительство и ремонт очистных сооружений на общую сумму более 40 млрд рублей.

В план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов. Для этого, в частности, будут модернизированы Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструирован центр аквакультуры «Взморье», рассмотрена возможность создания специального рыбоходного канала.

Реализация плана позволит улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне Дона, сохранить его экосистему и биологическое разнообразие.