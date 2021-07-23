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Правительство утвердило план мероприятий по оздоровлению Дона

Правительство утвердило план мероприятий по оздоровлению Дона

23 июля 2021, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КАБМИН, ПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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До 2030 года на улучшение состояния реки Дон планируется направить более 100 млрд рублей. Об этом говорится в плане мероприятий по её оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса, который утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего в документ вошло 22 инициативы. Одна из важнейших – строительство Багаевского гидроузла. Он обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объёмах. Стоимость объекта – 29 млрд рублей. Окончание работ намечено на 2024 год.

Продолжится реконструкция Донского магистрального канала, что также позволит снизить потери воды. Работы пройдут в три этапа. Последний из них будет завершён в 2030 году. Также запланированы масштабное строительство и ремонт очистных сооружений на общую сумму более 40 млрд рублей.

В план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов. Для этого, в частности, будут модернизированы Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструирован центр аквакультуры «Взморье», рассмотрена возможность создания специального рыбоходного канала.

Реализация плана позволит улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне Дона, сохранить его экосистему и биологическое разнообразие.

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Источник: government.ru

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