По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в заполярной Якутии будет построено 5 новых современных гибридных энергокомплексов – на замену дизельным электростанциям. Общий инвестиционный портфель проекта - более 470 млн руб.

Работы по строительству первого автоматизированного гибридного энергокомплекса, состоящего из солнечно-дизельной электростанции с системой накопления энергии, стартовали в Табалахском наслеге Верхоянского района Якутии. Возведение объекта идет в двух селах – Табалах и Улахан-Кюель. Исполнителем является резидент Арктической зоны РФ, компания «Комплексные энергетические решения» (ООО «КЭР»).

По соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственным Минвостокразвития России, предприятие построит аналогичные объекты в пяти населенных пунктах Республики Саха (Якутия). В приоритете территории, находящиеся в изолированных энергорайонах за Полярным кругом. Общий инвестиционный портфель проекта превысит 470 млн рублей.

По словам генерального директора компании «Комплексные энергетические решения» Константина Пилипенко, работы по возведению первого энергообъекта будут завершены уже в середине августа.

«Затем проведем пусконаладочные работы, а уже в сентябре планируем ввести объект в эксплуатацию. Всего запустим пять гибридных энергокомплексов на базе дизель-солнечных электростанций с системами накопления энергии, суммарной установленной мощностью 7,3 МВт. Таким образом, наши энергокомплексы станут крупнейшими электростанциями на базе солнечной энергии в изолированных энергорайонах России», – отметил резидент АЗРФ.

Руководитель ООО «КЭР» также добавил, что реализация проекта позволит снизить объемы потребления дизельного топлива при производстве электроэнергии – до 50%. Это обеспечит экономический и экологический эффекты. Во-первых, будет достигнута экономия на дорогостоящем и неэкологичном энергоресурсе и совершен переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Во-вторых, будут сокращены вредные выбросы в атмосферу, что окажет положительное влияние на окружающую среду.

«Наш проект также несет высокую социальную значимость, поскольку мы создаем новые рабочие места на этапах строительства и эксплуатации, повышаем надежность энергоснабжения потребителей и качество жизни местного населения», – резюмировал Константин Пилипенко.

Жители Табалахского наслега с нетерпением ожидают ввода в эксплуатацию новой энергостанции, которая придет на замену прослужившему долгие годы и выработавшему свой рабочий ресурс дизель-генератору.

«Старый генератор периодически давал сбои, из-за чего наше село время от времени оставалось без электричества. Ожидаем, что после ввода новой энергостанции свет в наших домах будет всегда. Надеемся, что бесперебойное электроснабжение позволит построить новую котельную, и в наших домах появится центральное отопление», – поделилась многодетная жительница села Табалах Надежда Горохова.

По информации дочернего общества Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, благодаря статусу резидента Арктической зоны РФ компания «Комплексные энергетические решения» получит ряд налоговых льгот и преференций: «Это субсидирование 75% объема страховых взносов на первые 10 лет и полное освобождение от уплаты налога на прибыль на 5 лет, в следующие 5 лет льготная ставка налога составит 10%. Инвестор также планирует воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны для импорта иностранного оборудования», – отметила заместитель директора ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» Александра Пахомова.

На сегодняшний день резидентами Арктической зоны РФ являются 159 предприятий, которые намерены реализовать проекты на сумму свыше 256 млрд рублей и трудоустроить 7916 человек. Подать заявку на получение статуса резидента АЗРФ можно на портале Arctic Russia.