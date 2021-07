14 июля 2021 Еврокомиссия официально посчитала величину углеродного налога для российских поставщиков железа, стали, меди&алюминия, удобрений как минимум в €1,1 млрд в год, когда налог начнет взиматься на 100%, те с 1 января 2021 г.

Это следует из методики Минэкономразвития, отвечающей за консультации с ЕС по углеродному налогу.

Исходя из объемов импорта 2020 года, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти €7 млрд (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении — 16,3 млн т, следует из внешнеторговой базы данных Евростата.

Для России СВАМ или таможенный углеродный налог будет фактически дополнительной адвалорной таможенной пошлиной в 16% от стоимости товаров, т.е. дополнительно €1,1 млрд в год от €7 млрд.

Суть таможенного углеродного налога

Цель ЕС понятна: с помощью углеродного налога стимулировать иностранные компании снижать выбросы промышленных парниковых газов (СО2).

Фактически в странах ЕС уже больше 15 лет производители покупают квоты на выбросы в рамках Европейской системы торговли выбросами (EU ETS).

Торги углеродными квотами представляют собой систему перераспределения прав на выброс углекислого газа от предприятий, которые не до конца используют установленную государством квоту, тем предприятиям, которые превышают норму выхлопа.

Суммы от налога должен пойти на проекты ЕС, позволяющие компенсировать это выбросы.

Суммы налога за ввоз из России

Самые большие суммы налога за ввоз из России металлов - €655 млн и азотных удобрений - €398 млн из-за больших объемов поставок и высоких показателей углеродоемкости этих товаров.

Основой российского экспорта в ЕС являются «грязные» товары: сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, алюминий, медь, сталь, железо (в общей сложности 12 кодов), полудрагоценные камни, цемент, электроэнергия, удобрения.

По одному из возможных сценариев, для импортеров будет создан дублер рынка EU ETS. Импортеры будут должны покупать так называемые «CBAM-сертификаты» на каждую тонну «вложенных» выбросов в CO2-эквиваленте.

Стоимость сертификата в каждый момент времени будет равна средней цене тонны выбросов на рынке EU ETS за прошлую неделю.

Как будет учитываться углеродный след

«Хотя Еврокомиссия намерена взимать плату с импортеров исходя из их фактических выбросов парниковых газов при производстве продукции, пока систематического измерения углеродного следа в российских промышленных компаниях нет, да и непонятно, насколько ЕС будет принимать данные российских производителей», — говорит директор департамента торговых переговоров министерства Екатерина Майорова.

Из проекта Еврокомиссии следует, что «авторизованный заявитель» будет подавать ежегодную декларацию с данными об объемах парниковых газов, сопровождавшей производство импортируемого продукта.

Для российских предприятий требования о выбросах парниковых газов носили добровольный характер и не было нормативно-правовой базы. Однако, уже разработан Закон об ограничении парниковых выбросов, который должен заработать с 2023 года.

Кроме того, есть методическая сложность: углеродный след можно учитывать как по «прямым» выбросам на конкретном предприятии, так и с учетом дополнительных «косвенных» выбросов, произошедших на предыдущих стадиях технологической цепочки — при производстве электроэнергии, тепла или же сырья и комплектующих, которые были использованы.

Пока Еврокомиссия по углеродному налогу предлагает учитывать «прямые» выбросы (включая тепло), а «косвенные» выбросы (электричество) только в тех случаях, когда они «существенны».

Какова вероятность, что налог будет выше

Ориентировочная на сегодня цена около €50 за тонну CO2-эквивалента прогнозируется вырасти к концу десятилетия. По прогнозу Еврокомиссии к 2030 году цена составит €71/тонну, но возможно и выше.

Спрогнозировать эту цену довольно сложно, но очевидно, что цена квот на ETS сравнима с ценами на нефть. Мы получаем новый волатильный рынок ETS и новую условную единицу.

Углеродный рынок Китая

16 июля 2021 г заработала Национальная система торгов углеродными квотами в КНР. Углеродный рынок КНР сразу же стал крупнейшим в мире: лишь на начальном этапе он покрывает 4 млрд тонн эмиссий углерода. В систему торгов сегодня включены 2225 компаний-производителей электричества.

Рынок планируется расширить. К нему будут подключены предприятия нефтехимической и химической промышленности, производители стройматериалов, стали, цветных металлов и бумаги, а также авиакомпании.

Торги на китайском углеродном рынке ведутся с понедельника по пятницу дважды в день. На торгах установлен потолок колебаний цен в 10%, при его превышении торги будут заморожены.

По прогнозам аналитиков КНР, цены на углеродные квоты будут только расти. Если сейчас цена составляет порядка 53 юаней за тонну, то к 2025 году она вырастет до 71 юаня, а к 2030 — до 93 юаней за тонну, прогнозирует China Carbon Forum

Какие страны еще понесут потери

По данным Еврокомиссии, потенциально самый большой налог затронет Россию, Украину, Турцию, Белоруссию, Албанию, Египет, Алжир, Марокко (суммы не называются).

Комиссия ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в недавнем исследовании подтверждает, что Россия наряду с Украиной понесут наибольшие потери.

Как Россия намерена бороться против сбора

Россия будет пытаться доказать, что предлагаемый углеродный сбор Евросоюза несовместим с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

«Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет», — говорил 14 июля Максим Решетников.



Однако, аргумента несовместимости с правилами ВТО недостаточно, т.к. сегодня уже в 65 странах мира действуют те или иные схемы формирования цены за парниковые выбросы.

«Россия пока выглядит белым пятном на глобальной карте углеродных рынков. Можно сказать, что страна запаздывает от лидеров на 15 лет», — утверждает Чупров.

По его словам, причины отставания лежат в рентной модели экономики страны, где добавленная стоимость формируется до сих пор за счет относительно дешевой добычи ископаемого топлива. Смягчение потерь российских экспортеров от углеродного регулирования ЕС возможно: это сокращение углеродного следа в продукции.

Линия защиты Евросоюза с точки зрения правил ВТО понятна: европейские производители платят за квоты на углеродные выбросы, что снижает их конкурентоспособность, значит, и зарубежные поставщики должны платить.

ЕС в предложенном законопроекте неоднократно подчеркивает, что для импортеров режим благоприятствования будет не хуже, чем для европейских производителей, покупающих квоты на углеродные выбросы, превышающие бесплатные лимиты.

Что нам, кабельщикам ?

Очевидно только одно – в цены на сырье скоро будут закладываться и углеродный налог, и российские программы по снижению выбросов СО2 на промышленных предприятиях, и внедрение мер в области энергоэффективности и тд.

Так же не следует забывать, что с 1 августа 2021 года вступает с в силу экспортная пошлина на металлургическую продукцию, введенная Министерством экономического развития.

Ждем, как это повлияет на внутренний рынок меди и алюминия.

Ссылка на источник: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism

Аналитическую записку подготовила Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в рамках проекта Expert.Аналитика

Проект Expert.Аналитика был запущен порталом RusCable.Ru совместно с КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на домене expert.ruscable.ru. В простых и коротких отчетах содержится аналитическая информация по кабельной отрасли, публичные и закрытые данные, полезные подборки, базы данных и другая информация, полезная понимания и прогнозирования процессов, происходящих на рынке кабеля и провода. Для анализа мы ипользуем базы данных портала RusCable.Ru, Ассоциации Электрокабель, Росстат, открытые источники, сервисы для проверки компаний рынка и др. источники.