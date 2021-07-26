СМИ узнали стоимость трассы из Казани в Екатеринбург

Росавтодор предоставил данные о планируемых работах на участках трасс, которые станут продолжением трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ».

Изначально трасса планировалась от Москвы до Казани: сейчас она активно строится, конец работ намечен на 2024 год. В апреле президент Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием поручил продлить строящуюся скоростную магистраль Москва — Казань до Екатеринбурга за три года. В мае Путин поручил правительству до 1 августа «обеспечить направление» средств ФНБ на дорожные проекты, увеличив и темпы строительства М-12.

Как выяснил «Коммерсантъ», новая 547-километровая дорога будет строиться Росавтодором и госкомпанией «Автодор». Начавшись в Казани, она пройдет по существующей М-7 «Волга». На участке до города Мамадыш Росавтодор построит 22 надземных пешеходных перехода, далее — 81,4-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов, затем на отдельных участках трассу реконструируют и отремонтируют. В Башкирии на М-7 появятся обходы населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Затем от города Дюртюли до поселка Ачит (Свердловская область) «Автодор» построит абсолютно новую 274-километровую дорогу, на которой будет единственный платный участок. После Ачита М-12 вольется в существующую федеральную бесплатную трассу Р-242 Пермь — Екатеринбург, участки которой будут также капитально ремонтироваться.

Совместный проект Росавтодора и «Автодора» предварительно обойдется почти в 492,9 млрд руб., пишет газета. По ее данным, Росавтодор уже даже приступил к работам, но проектирование самых сложных отрезков трассы закончится к концу года.

8 июля во время церемонии открытия очередного участка ЦКАД Владимир Путин предложил М-12 «дотащить до Тюмени, до Челябинска и кольцо замкнуть». Вице-премьер Марат Хуснуллин тогда заявил, что такой проект протяженностью около 600 км обойдется в 200–250 млрд руб. Каких-либо тендеров в рамках этого проекта пока не объявлялось.

Строительство автострады М-12 по маршруту Москва — Казань ведется в рамках проекта международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность новой скоростной автотрассы Москва — Казань составит почти 800 км, дорога должна улучшить связь между Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской агломерациями и в два раза сократить время в пути на машине между Москвой и Казанью.

На первом этапе строительства М-12 запланировано создание участков трассы от Москвы до Владимира (145,5 км, в том числе обходы Балашихи и Ногинска) и от Канаша до татарстанского Шали (142,8 км). На следующих этапах — участков от Владимира до Арзамаса (267 км) и от Арзамаса до Канаша (239,1 км).