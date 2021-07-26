Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первую очередь обустройства Лангуевского месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Лангуевское месторождение, открытое в 1960 году в Черемшанском районе Татарстана, относится к разряду мелких с трудноизвлекаемыми запасами сверхвязкой нефти, которые сосредоточены в многопластовой карбонатной залежи. В начале 1990-х годов месторождение было законсервировано. Сегодня его разработку с применением новейших технологий нефтеотдачи ведет нефтегазодобывающее управление «Нурлатнефть» - одно из самых молодых предприятий в структуре ПАО «Татнефть».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство пяти кустов скважин, шести одиночных скважин, а также строительство мультифазных насосных станций, трубопроводов, ВЛ 10 кВ, автомобильных подъездов к площадкам кустов скважин и одиночных скважин. По периметру проектируемых площадок устроят замкнутое земляное обвалование высотой 1 м для предотвращения растекания нефти.

В границах обвалования разместят устья добывающих и нагнетательных скважин, а также устье одной скважины для одновременно-раздельной эксплуатации пластов. На проектируемых площадках установят приемные мостки, передвижные фундаменты под ремонтные агрегаты, площадки под станки-качалки, а также трансформаторное оборудование, молниеотводы и иные технологические и вспомогательные объекты и сооружения.

Кроме того, в ходе первой очереди обустройства месторождения на площадке дожимной насосной станции ДНС-6 «Лангуево» демонтируют старые сети инженерно-технического обеспечения, включая нефтепровод, реагентопровод, дренаж, сети автоматизации, ливневую канализацию и иные объекты и сооружения.

Застройщик и проектировщик – ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Фото: nangs.org