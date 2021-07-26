В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялась практическая выставка-конференция «Производство работ в электрических сетях без снятия напряжения» с участием экспертов отрасли и ведущих производителей электросетевого оборудования.

Работы под напряжением – перспективное направление в электросетевом комплексе. Технология значительно сокращает сроки выполнения работ и минимизирует неудобства для потребителей, что особенно важно для социально значимых объектов и предприятий с непрерывным циклом производства.

В рамках конференции специалисты обсудили существующие средства индивидуальной защиты, цифровые устройства и инструменты, а также другие вопросы, связанные с организацией данного метода работ.

Практическая часть включала демонстрацию разработок в области контактных и удаленных (с помощью штанги) методов работы под напряжением, установку сервисных линий, работу изолированных вышек для подъема технического персонала, замену изолятора и подключение реклоузера в сети 0,4 кВ, подключение индикаторов короткого замыкания и работу под напряжением в сетях 10 кВ. В ходе демонстрационных сессий производители представили новейшие модели термозащитной формы, а также изолированных автогидроподъемников.

«Практика проведения работ в сетях без снятия напряжения уже стала общемировым трендом. В настоящее время данный метод получает все большую популярность в Европе, Америке, а теперь и в России – в зоне обслуживания группы «Россети». Он помогает увеличить полезный отпуск электрической энергии, что напрямую связано с повышением качества жизни всех категорий потребителей», – отметил начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

В 2021 году навыки по производству работ без ограничения электроснабжения потребителей освоили порядка 150 специалистов «Россети Ленэнерго», а с 2019 года их количество превысило 600 человек.

Ключевой партнер конференции - Центр работ под напряжением АО «Сетевая компания» Республики Татарстан.