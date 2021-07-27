Эксперт.Аналитика.СВАМ или таможенный углеродный налог?
27 июля 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ГК "Москабельмет"
Сотрудники департамента информационных технологий «Москабельмет» приняли участие в конкурсе «Московские мастера». Данил Юров, главный специалист по автоматизированным системам управления технологическими процессами, занял третье место по профессии «инженер-технолог», а Марсиль Хайдаров, ведущий программист 1С департамента по информационным технологиям и проектному управлению, награжден дипломом за оригинальность решения.
Мероприятие организовано Региональным объединением работодателей города Москвы «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)» и Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы совместно с Профсоюзом работников радиоэлектронной промышленности. В финале конкурса участвовали 80 специалистов московских предприятий, представители семи профессий.
От ГК «Москабельмет» на конкурс «Московские мастера» отправились программист Марсиль Хайдаров и инженер-технолог Данил Юров.
Марсилю нужно было за пять часов выполнить предложенное задание на любом языке программирования. Часть задания — определить кратчайший маршрут между двумя городами. Проверяющая комиссия отметила вариант решения, выбранный Марсилем, как оригинальный.
«Обычно задачу нахождения кратчайшего пути решают с помощью алгоритма Дейкстры, но из-за того, что я программирую на 1С я использовал другой подход, основанный на выполнении запросов», — поясняет участник.
Данил представил нашу собственную разработку MAGNETAG — систему для быстрой идентификации кабелей и стопроцентной защиты от контрафакта, современное и комфортное для потребителя кабельной продукции решение.
«Комиссия отметила, что в отличии от чисто научных разработок коллег, моя тема имеет практическую реализацию на производстве», — поделился итогами участия наш мастер.
«Москабельмет» благодарит Правительство города Москвы, Московскую Конфедерацию промышленников и предпринимателей (работодателей), Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и других организатор мероприятия за возможность получить новый, интересный и полезный опыт.
Фото Тимур Аникеев, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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